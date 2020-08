Reddito di emergenza rinnovato anche ad agosto: come fare domanda

editato in: da

Come preannunciato nelle scorse settimane, il Governo ha prolungato di un altro mese il Reddito di Emergenza. La misura, che non ha avuto il “succeso” inizialmente previsto, potrà dunque essere richiesta anche per il mese di agosto, così come richiesto dal Forum Disuguaglianze e Diversità e dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Il contributo, ideato per sostenere tutte quelle famiglie che si sono ritrovate improvvisamente senza alcuna forma di reddito a causa dell’emergenza Covid, va da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 840 euro, a seconda della composizione del nucleo familiare. L’erogazione della nuova mensilità trova copertura finanziaria nelle risorse già previste per il Rem e rimaste inutilizzate: per le prime due mensilità, infatti, sono state accolte 2019 mila domande, per un totale di 518 mila beneficiari.

Reddito di emergenza prolungato ad agosto: scelta di equità

Come detto, la richiesta di rinnovo del Reddito di emergenza era stata avanzata nelle settimane passate dal Forum Disuguaglianze e diversità (diretto da Fabrizio Barca) e dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (diretta da Enrico Giovannini). Le due associazioni commentano con soddisfazione il provvedimento governativo, parlando di una “scelta di equità da parte dello Stato”.

Ora, sostengono ancora le due realtà del terzo settore, sarà fondamentale mettere in piedi una campagna pubblicitaria adeguata, che raggiunga tutti i possibili beneficiari e li informi sulle modalità di presentazione della domanda e le scadenze da rispettare.

Reddito di emergenza ad agosto: come fare domanda

Rispetto alla “prima versione” del Rem, introdotto con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34 (il Decreto Rilancio, tanto per intenderci), non dovrebbero esserci variazioni significative. Ciò vuol dire che tanto i requisiti quanto le modalità per presentare domanda resteranno le stesse.

Per poter richiedere il Reddito di emergenza si deve essere residenti in Italia; avere un reddito familiare per il mese di aprile 2020 inferiore all’ammontare del sussidio; avere un patrimonio mobiliare inferiore ai 10 mila euro (incrementato di 5 mila euro per ogni componente familiare successivo al primo, fino a un massimo di 20 mila euro); ISEE inferiore ai 15 mila euro.

La domanda può essere presentata autonomamente attraverso il portale realizzato dall’INPS, oppure avvalendosi della collaborazione di un CAAF. Per ottenere il Reddito di emergenza di agosto si ha tempo fino al 15 ottobre.