Dopo aver accertato che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha uno stipendio in linea , quando non minore, con quello della maggior parte dei suoi colleghi europei, facciamo i conti in tasca a Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i due uomini più in vista della politica italiana. Fra stipendio e indennità parlamentari, una cifra compresa fra i 326mila e 336mila euro annui.