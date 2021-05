Sei da record all’Superenalotto: quanti soldi sono stati vinti e dove

editato in: da

Una schedina da due euro che in realtà valeva molto molto di più. Quella di sabato 22 maggio è stata una vincita record al Superenalotto. La sestina vincente è stata: 1, 7, 37, 43, 63, 81. Il numero Jolly è stato il 34. Il numero SuperStar invece il 26 (qui tutti i numeri di una giornata da ricordare).

Quanti soldi sono stati vinti al Superenalotto sabato 22 maggio

Il fortunatissimo vincitore ha indovinato sei numeri e quindi, secondo le regole del popolare gioco italiano, si è aggiudicato il 17,4% del montepremi. Il premio è stato infatti quello spettante alla prima delle sei categorie del gioco, in cui rientrano i giocatori che hanno indovinato appunto sei numeri su sei, con l’esclusione del numero Jolly, valido invece come bonus per accedere alla quinta categoria (quella i cui vincitori ricevono il 13% del montepremi).

Naturalmente una simile corrispondenza si verifica tutt’altro che frequentemente. Anzi, in Italia non succedeva dal 7 luglio del 2020 che qualcuno indovinasse il sei. Ieri invece il colpo di fortuna che ha interrotto un’attesa di dieci mesi, per un montepremi di enorme valore: se non viene vinto, infatti, il premio in denaro della prima categoria si cumula su quello dell’estrazione successiva. Ne consegue che, se non ci sono giocatori che indovinano tutti i sei numeri principali, il jackpot cresce sempre di più, almeno finché qualcuno non lo conquista.

Ed è proprio quello che è successo sabato: il proprietario della schedina ha portato a casa 156,1 milioni di euro.

Dove è stata conquistata la vincita record del Superenalotto

La cifra record prende la strada di Montappone, un comune di 1700 abitanti in provincia di Fermo, nelle Marche. La schedina vincente è stata giocata con soli due euro e ha consentito al detentore un guadagno rispetto all’investimento di dimensioni incalcolabili.

L’ultimo jackpot, quello del 7 luglio in confronto era stato una cifra irrisoria: 59 milioni di euro. L’estrazione di martedì 25 maggio ripartirà quindi da 31,3 milioni di euro.

Cifra dei record invece quella di questa settimana: rappresenta la quarta cifra più alta di sempre mai conquistata alla lotteria italiana.

Un’altra lotteria che gli italiani seguono con coinvolgimento è quella degli scontrini, alla quale può partecipare chiunque acquisti un prodotto pagandolo tramite pagamento elettronico, previa registrazione Proprio a metà del mese, la lotteria degli scontrini ha creato una curiosa combinazione, concentrando molti premi in una sola regione. Ecco quale.