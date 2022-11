Prodotti per la stufa, come risparmiare in vista dell’inverno

La stagione autunnale che sta per concludersi è stata caratterizzata da un clima tutto sommato mite, con molte giornate di sole e temperature rimaste ben oltre le tradizionali medie del periodo. Gli italiani hanno potuto trascorrere i mesi di ottobre e novembre senza l’ausilio dell’ombrello, che per il momento è rimasto sostanzialmente inutilizzato in buona parte delle regioni del nostro Paese.

Tuttavia l’arrivo dell’inverno porterà un deciso cambiamento meteorologico in molte zone d’Italia, con la colonnina di mercurio che scenderà su valori decisamente più bassi già a partire dalla prima settimana di dicembre.

Riscaldare casa, il timore degli italiani con l’arrivo dell’inverno: quale impianto conviene di più?

Da Nord a Sud, le famiglie hanno iniziato a fare i conti su quanto verranno a costare le spese per il riscaldamento di case e appartamenti: il timore – visti i continui rincari del prezzo di luce e gas – riguarda soprattutto il pagamento delle bollette, che rischiano di dare una vera e propria mazzata alle finanze già precarie di molti nuclei in difficoltà.

E così sono in molti a riscoprire l’importanza di possedere una fonte di riscaldamento alternativa, a cominciare dalla stufa. In questo articolo vi abbiamo parlato della differenza di spesa che c’è tra gli impianti alimentati a legna, a pellet o tramite il bioetanolo: tutti questi combustibili hanno visto aumentare il loro costo a causa dell’inflazione galoppante, risultando meno convenienti di quanto lo fossero fino ad un paio d’anni fa.

Cresce la spesa per la gestione della stufa: come risparmia in occasione del Black Friday

Oltre alle spese cosiddette “vive” per l’approvvigionamento e l’utilizzo dei materiali da bruciare nella stufa, occorre anche considerare i costi per l’acquisto di prodotti e strumenti indispensabili per una corretta gestione dell’impianto.

In particolare, sono tre le voci di spesa su cui vogliamo porre l’attenzione per capire come risparmiare in questi mesi di freddo intenso:

Il macchinario aspiracenere elettrico ;

; Il ventilatore autoalimentato per l’irradiamento del calore;

per l’irradiamento del calore; I prodotti per la pulizia del vetro del camino.

In occasione del tanto atteso Black Friday a cui stanno aderendo milioni di cittadini in tutto il mondo, Amazon propone una serie di occasioni davvero imperdibili per acquistare tutto il corredo necessario ad affrontare l’inverno con un risparmio davvero unico.

Tutte le offerte migliori per acquistare prodotti e strumenti per la stufa: i prezzi più scontati su Amazon

Sia che si utilizzi la legna o il pellet, il problema di molte famiglie riguarda la possibilità di irradiare il calore prodotto dal camino in tutte le stanze dell’abitazione, in modo da non avere stanze più fredde di altre. Lo strumento più utilizzato per questa finalità è il ventilatore autoalimentato, che in modo semplice e intuitivo permette il circolo dell’aria calda in tutto l’appartamento.

Il più gettonato è quello prodotto dalla Nauotk: adattabile a tutti gli impianti, dotato di 6 pale e termometro incorporato, è ordinabile ad un prezzo scontato del 20% rispetto agli altri periodi dell’anno

Consigliamo di approfittare degli imperdibili sconti del Black Friday anche per l’acquisto di un aspiracenere elettrico Ribimex, ordinabile ad un prezzo scontato del 17%

Infine, per chi volesse abbandonare il classico metodo del panno inzuppato di acqua e cenere, è possibile acquistare il flacone di sgrassatore detergente della Fulcron, in commercio nel flacone da 5 litri a soli 25,99 euro

