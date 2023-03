Poste lancia le consegne fresh: come funziona la spesa a casa

Un servizio utilissimo sta per arrivare nelle case degli italiani, ancora più necessario per tutti coloro che hanno difficoltà a muoversi. Da oggi infatti è possibile farsi arrivare la spesa comodamente a casa grazie al nuovo servizio di Poste Italiane. Poste ha lanciato il servizio di corriere espresso “fresh” per la consegna a domicilio di prodotti alimentari freschi, grazie alla partnership tra la sua controllata MLK Deliveries e la Mazzocco Srl, società del gruppo di sistemi logistici Italtrans.

Il nuovo servizio Poste fresh: come funziona e dov’è già attivo

Il settore enogastronomico è uno dei pochi che, nonostante tutto, in Italia non conosce crisi, tanto che ha visto triplicare il valore degli acquisti online negli ultimi 4 anni. Rincari e inflazione a parte, il cibo resta un must per gli italiani, anche in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo.

MLK Deliveries riceverà le prenotazioni del cliente per le consegne programmate, e la piattaforma logistica del freddo di Mazzocco penserà a consegnarle ai clienti direttamente a casa.

I prodotti alimentari acquistati online saranno consegnati a domicilio da furgoni refrigerati, nel giorno e nell’ora scelti dal cliente. Se il destinatario non è a casa, avrà la possibilità di ritirare il pacco in un punto “fresh”, anziché all’indirizzo indicato in precedenza, segnalando online la variazione fino a 30 minuti prima dell’orario di consegna stabilito inizialmente sulla pagina di tracking che il destinatario riceve via sms e mail per ogni spedizione.

Come fare? Semplicissimo. Le consegne “fresh” di Poste Italiane sono già operative in molte città, fra le quali Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze e a breve saranno estese in tutti i principali capoluoghi.

Nuovo servizio di Poste per le spedizioni internazionali: come funziona

Un progetto che allarga le funzionalità messe in campo da Poste, che ha appena chiuso un accordo anche con Deutsche Post DHL Group (DHL) per le spedizioni internazionali.

DHL eCommerce Solutions si occuperà della consegna dei pacchi di Poste Italiane verso le destinazioni europee. Poste Italiane consegnerà i pacchi internazionali in arrivo in Italia da DHL eCommerce Solutions e DHL Parcel Germany. Entrambi offriranno ai clienti italiani una più ampia scelta e flessibilità per le spedizioni internazionali veloci attraverso i loro network.

Poste si conferma ancora una volta leader nella logistica, e punta moltissimo sul potenziamento della propria infrastruttura. Per DHL l’e-commerce non è soltanto uno dei quattro ‘megatrend’ individuati nella strategia del Gruppo, ma è anche uno dei principali driver di crescita del suo business.

Grazie all’estesa rete di accesso ai servizi di Poste Italiane, i clienti potranno effettuare spedizioni urgenti attraverso il network globale di DHL Express consegnandole in uno qualunque dei punti di raccolta di Poste Italiane.

Inoltre, DHL eCommerce Solutions, insieme a Poste Italiane, installerà locker automatici moderni, sostenibili e facili da usare, in località strategiche su tutto il territorio italiano.

Cosa fare se il pacco via Posta non è arrivato

Il nuovo servizio Poste Energia

Un momento d’oro per Poste, appena sbarcata anche sul mercato libero dell’energia con la sua offerta luce e gas “Poste Energia” (qui quanto costa e come funziona), con prezzo bloccato per 24 mesi, che si può attivare in tutti gli uffici postali, su poste.it e sulle app Postepay e BancoPosta.

Interessante sottolineare che l’energia elettrica venduta da Poste proviene al 100% da fonti rinnovabili prodotte in Italia e le emissioni di anidride carbonica del gas immesso al consumo sono compensate totalmente.

Via al progetto Polis: cosa si può fare adesso in Posta

Una strategia sempre più vicina agli utenti, rafforzata anche dal progetto Polis che ha appena preso il via. Il progetto ideato da Poste Italiane vuole trasformare i classici uffici postali in una vera Casa dei servizi digitali, uno sportello unico aperto 24 ore su 24 che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila Comuni al di sotto dei 15mila abitanti.

“Il progetto Polis nasce per garantire a 16 milioni di italiani che vivono nei Comuni con meno di 15mila abitanti pari opportunità di accesso ai molteplici servizi della Pubblica amministrazione, avvicinandoli concretamente allo Stato” ha spiegato l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante. “Polis ha l’ambizione di semplificare la vita di quei cittadini, riducendone al minimo i disagi grazie alle soluzioni digitali di Poste Italiane disponibili negli uffici postali. La sua attuazione contribuisce ad accelerare anche la trasformazione digitale del Paese. In questi anni Poste Italiane ha saputo creare valore con una strategia inclusiva che ha fornito servizi sempre più evoluti ad un numero crescente di persone, e Polis ne è la naturale prosecuzione”.

“Con Polis vogliamo continuare ad offrire sostegno all’Italia accompagnandone la trasformazione – ha aggiunto la Presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina – nessuno conosce e vive il Paese come noi di Poste Italiane, forti dell’esperienza accumulata nella nostra storia secolare e della fiducia per il futuro. Polis si rivolge a comunità che rappresentano la stragrande maggioranza del territorio nazionale, piene di vita, di eccellenze, che nel tempo hanno però perso popolazione, forza e ricchezza. Poste Italiane contribuirà a colmare il forte gap infrastrutturale tra città e piccoli centri offrendo servizi essenziali con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

I cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione.

I lavori di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico degli Uffici Postali sono partiti subito dopo il via libera della Commissione Europea, arrivato a fine ottobre 2022, e completati in pochi mesi: ad oggi sono già pronti 40 uffici postali e 230 i cantieri aperti. Entro l’anno saranno avviati i lavori di ristrutturazione in 1.500 nuovi uffici Polis.

Con Polis i cittadini potranno richiedere i certificati allo sportello, utilizzare i totem e gli ATM operativi 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Polis contribuirà anche ad una maggiore efficienza energetica e darà slancio alla mobilità verde attraverso l’installazione di 5mila colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e di 1.000 impianti fotovoltaici.

Poste Italiane darà vita infine al progetto “Spazi per l’Italia”, la più grande rete di co-working del Paese con la creazione di 250 siti smart, interconnessi, ricavati dalla valorizzazione di immobili di proprietà aziendale.