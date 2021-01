Cosa bisogna fare con l’Isee per avere i bonus 2021

editato in: da

Il rinnovo dell’Isee è prerequisito fondamentale per potere ricevere i bonus indicati dalla Legge di Bilancio 2021. L’indicatore della Situazione Economica Equivalente ha infatti valenza annuale ed è scaduto il 31 dicembre 2020. Come sottolinea l’Inps in una recente nota, chi vuole accedere ai bonus previsti per quest’anno deve quindi ricordare di aggiornarlo entro il 31 gennaio 2021.

Rinnovo dell’Isee per ricevere i bonus: la nota dell’Inps

Il promemoria diffuso dall’Istituto di previdenza il 4 gennaio, invitava a correggere o confermare i dati dell’anno appena passato entro il termine ultimo, soprattutto i beneficiari del reddito di cittadinanza ma in generale chiunque voglia fare domanda dei bonus.

Il rischio del mancato rinnovo dell’Isee per i titolari di pensione di cittadinanza e Rdc è la sospensione del sussidio. L’aggiornamento diventa essenziale quindi in quanto il calcolo di redditi e pensioni di cittadinanza di febbraio sarà riferito alle dichiarazioni sostitutive uniche valide del mese di gennaio 2021.

Rinnovo dell’Isee per ricevere i bonus: come calcolarlo

Per ottenere il proprio Isee devono essere tenuti in conto i fattori che determinano la situazione economica del nucleo familiare di appartenenza. Il calcolo è il risultato della divisione dell’Ise, che è dato dal reddito complessivo del nucleo familiare più il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare, per il parametro della scala di equivalenza. La procedura può essere effettuata autonomamente online sul sito dell’Inps.

Ma sono diversi i documenti necessari per ricavare il proprio Isee, di cui bisogna essere in possesso: dalla carta d’identità al rapporto patrimoniale, dal modello 730 ai depositi bancari della famiglia.

Una volta ricavato stabilito, l’indicatore avrà validità lungo tutto l’anno e potrà essere utilizzato non solo per il calcolo del reddito di cittadinanza ma anche per tutte le altre prestazioni per cui è richiesto.

Come ad esempio per il bonus sociale sulle bollette di luce, acqua e gas, inserito tra i sussidi della manovra 2021, da quest’anno erogato in automatico senza dover far domanda per ottenerlo.

Questo indennizzo prevede lo sconto sulle bollette di consumo per le famiglie con una soglia Isee di reddito di 8.265 euro. Motivo per il quale diventa importante rinnovare l’Indicatore.

Stesso principio valido, ancora, per il bonus occhiali di 50 euro per il quale hanno diritto i nuclei familiari che hanno un Isee massimo di 10mila euro.