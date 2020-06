Manifesto per la rinascita dell’Italia: i 10 punti per il rilancio economico dei professionisti

editato in: da

I professionisti italiani tornano a far fronte comune. Questa volta con un documento unitario, firmato dai rappresentanti di tutte le categorie professionali, contente 10 proposte per per la ripartenza economica dell’Italia nel post-Covid (con un occhio di riguardo, ovviamente, per i professionisti e gli autonomi).

Una proposta di cui si discuterà nel corso degli Stati Generali delle Professioni italiane, che verrà trasmesso in diretta streaming dalle 10:30 alle 12:30 di domani, 4 giugno. L’obiettivo della manifestazione, si legge nella nota con cui 23 ordini professionali del nostro Paese presentano il loro “Manifesto per la rinascita dell’Italia“, è quello di “dire basta alle discriminazioni nei loro confronti e per ribadire al governo il loro ruolo economico, sociale e sussidiario”.

Le richieste dei professionisti al Governo

Andando nello specifico, i 23 ordini professionali che domani saranno riuniti negli “Stati Generali delle Professioni italiane” chiedono al Governo diverse modifiche al Decreto Rilancio, ora in fase di discussione presso le commissioni di Camera e Senato. I professionisti vorrebbero poter accedere senza limitazioni al bonus da 600 euro (e che, per la mensilità di maggio, dovrebbe raggiungere la soglia dei 1.000 euro) e ai contributi a fondo perduto dai quali, invece, sono stati esclusi.

Non solo: i professionisti chiedono a gran voce la semplificazione normativa e la riduzione del carico fiscale, oltre all’autonomia delle Casse nel sostegno agli iscritti e uno scudo penale per la responsabilità penale di chi abbia posto in essere tutte le misure necessarie per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Il “Manifesto per la rinascita dell’Italia”: i 10 punti programmatici dei professionisti

Oltre alle modifiche al Decreto Rilancio, nel corso degli Stati Generali presenteranno anche il decalogo per il rilancio economico dei professionisti e di tutte le attività produttive. I 10 punti programmatici, si legge nel comunicato stampa che presenta la manifestazione di domani sono: