Lotteria degli scontrini, il calendario delle estrazioni 2021

Come ormai in molti sanno lo scorso 1° febbraio è partita la Lotteria degli scontrini, la nuova lotteria gratuita collegata al programma del Governo Italia Cashless per incentivare l’uso di carte di credito, bancomat e app (ma non tutti gli acquisti sono validi, qui trovate l’elenco di quelli esclusi).

La Lotteria degli scontrini (qui tutte le info per capire cos’è e come si partecipa) è completamente gratuita perché collegata ai nostri normali acquisti cashless, acquisti cioè effettuati senza contanti, utilizzando strumenti di pagamento elettronico. I nostri acquisti cashless producono “biglietti virtuali” (un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro).

L’esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino (documento commerciale, non fiscale), ha l’obbligo di trasmettere i relativi dati a fini fiscali all’Agenzia delle entrate. Gli stessi dati, se abbinati al codice lotteria dell’acquirente, vengono inoltrati al nuovo sistema lotteria e consentono automaticamente la partecipazione alla lotteria.

Le estrazioni mensili

Si vince se il biglietto virtuale generato dal proprio codice lotteria viene estratto. Ma quante e quando sono le estrazioni?

A regime saranno effettuate:

estrazioni settimanali con 15 premi da 25mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti

con 15 premi da 25mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti estrazioni mensili con 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti

con 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti estrazione annuale con un premio di 5 milioni di euro per l’acquirente e un premio di 1 milione per l’esercente.

Giovedì 11 marzo prendono il via le estrazioni mensili che premiano gli acquisti senza contanti di febbraio. A giugno si terranno le prime estrazioni settimanali del 2021 e a inizio del 2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti cashless effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021.

Le estrazioni mensili verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente (se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo).

Il calendario delle estrazioni mensili

Ecco il calendario delle estrazioni mensili 2021:

giovedì 11 marzo

giovedì 8 aprile

giovedì 13 maggio

giovedì 10 giugno

giovedì 8 luglio

giovedì 12 agosto

giovedì 9 settembre

giovedì 14 ottobre

giovedì 11 novembre

giovedì 9 dicembre.

Le estrazioni settimanali

Giovedì 10 giugno 2021 saranno effettuate anche le prime estrazioni settimanali del 2021 fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 31 maggio 2021 al 6 giugno 2021 entro le ore 23:59.

A partire da quella data, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle 23:59, della settimana precedente (se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo).

Bisogna invece ancora aspettare un po’ per conoscere la data dell’estrazione annuale, che verrà decisa dal direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.