Incentivi auto per la super elettrica: come calano i prezzi

Nel 2023 sono diverse le auto che possono essere comprate con l’Ecobonus, l’incentivo pensato dal Governo per aiutare gli italiani ad acquistare vetture con basso impatto per l’ambiente. L’obiettivo sarebbe quello di rinnovare quanto prima il parco auto presente nel Bel Paese per giungere al 2035, anno dell’addio alle vetture a benzina e diesel, preparati. Tante quindi sono le vetture elettriche a disposizione che rientrano nella misura, anche una di quelle che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Tesla entra negli incentivi, calano i prezzi

Sì, avete letto bene. Nel 2023 grazie al calo dei prezzi registrato nelle ultime settimane sarà possibile acquistare anche un Tesla con gli incentivi. Le vetture della multinazionale dell’imprenditore Elon Musk, infatti, rientrano nei limiti segnati per ottenere l’Ecobonus e chi vorrà mettere le mani sulla super elettrica per eccellenza oggi lo potrà fare.

Comprare una Tesla potrebbe non essere mai stato così conveniente in Italia, con la Casa americana che ha deciso di tagliare i prezzi nel Bel Paese aprendo le porte a un nuovo possibile boom del mercato. Se molti appassionati vedevano solo come un sogno la possibilità di acquistare un’auto elettrica della Casa, ora quel sogno potrebbe trasformarsi in realtà perché acquistarne una non è mai costato così poco. Soprattutto la Model 3, vettura che nelle ultime settimane ha subito un netto calo del prezzo in Italia (qui vi abbiamo parlato di quanto costa mantenere un’auto).

Si tratta di certo di una novità interessante, anche se bisogna fare le dovute precisazioni. A calare di prezzo, infatti, è la Model 3 con singolo motore elettrico e la trazione posteriore, l’unico modello che al momento rientrerebbe nell’Ecobonus. Seguendo i limiti di spesa previsti per l’acquisto di una nuova auto elettrica, la Model 3 non supera i 35.000 euro più IVA (42.700 euro). Il modello è infatti calato fino ai 41.490 euro e il prezzo potrebbe ancora scendere nelle prossime settimane.

A sottolineare questa decisione incredibile c’è anche la consapevolezza di Tesla del possibile arrivo di ordini da record dall’Italia, con l’azienda che ha annunciato di aver reso disponibile una maggiore quantità di Model 3 a trazione posteriore con consegna entro la fine di marzo per il mercato nostrano, per “dare ai clienti la tranquillità che si aspettano in relazione alla finestra di consegna imposta dal programma di incentivi”.

Tesla punta a crescere sempre più

Questa importante novità per il mercato italiano, e per tutti gli appassionati al marchio che però vedevano nelle vetture della Casa un semplice sogno irrealizzabile, si piazza in un piano di crescita che Tesla ha l’obiettivo di raggiungere quanto prima. Musk, infatti, nell’annuale Investor Day ha dato una panoramica di quel che sarà il prossimo lavoro di Tesla (sapete quali sono i modelli più rubati in Italia? Ve ne abbiamo parlato qui).

Nonostante la delusione degli investitori per il mancato annuncio di nuovi modelli, il CEO ha svelato di avere in mente un traguardo industriale non di poco conto, ammettendo che entro il 2030 il brand punta a invadere i mercati mondiali con 20 milioni di veicoli all’anno, moltiplicando di otto volte l’attuale capacità produttiva che è di 2,5 milioni suddivisi tra Stati Uniti, Germania e Cina.

Una mole di veicoli elettrici straordinaria che, come svelato da Musk, richiede un grande investimento. Ma di quanto? A dare delle cifre è stato il CFO di Tesla Zachary Kirkhorn che ha spiegato che servirebbero almeno 150 miliardi dollari per raggiungere l’obiettivo. Una parte di questa cifra è giù stata spesa ampiamente, con 28 miliardi utilizzati per i nuovi stabilimenti della Casa sparsi per il mondo.