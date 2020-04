Nuovi aiuti a famiglie e imprese: dal bonus figli e baby sitter ai 600 euro

editato in: da

Con l’inizio della Fase 2 non spariranno incentivi e sussidi per famiglie e imprese. Anzi, tutte le misure ora in vigore verranno rafforzate e affiancate da nuove iniziative tese a sostenere l’attività imprenditoriale e il livello di vita delle famiglie italiane.

Lo ha confermato il Premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa con la quale ha annunciato l’avvio della Fase 2 e le date di riapertura delle varie attività imprenditoriali e commerciali a partire dal prossimo 4 maggio. Il Primo ministro ha sottolineato lo sforzo compiuto nell’ultimo mese da parte dell’INPS, che in appena 30 giorni ha evaso e approvato un volume di richieste pari a quello che, solitamente, viene lavorato nel corso di cinque anni. Questo ha inevitabilmente causato dei ritardi nell’approvazione di domande e nell’erogazione delle varie forme di sostegno, inclusa la CIG.

Un impegno straordinario, che probabilmente crescerà ulteriormente nelle prossime settimane, quando verranno introdotte nuove misure a favore di imprese e famiglie.

Fase 2, le misure di sostegno per le imprese

Con il decreto aprile, che ha una “capienza” di 55 miliardi di euro, verranno finanziate misure più incisive per professionisti, autonomi e altre categorie che non erano state prese in considerazione nei precedenti decreti.

Bonus 600 euro. Oltre all'aumento di 200 euro al mese (diventerà, quindi, un bonus mensile di 800 euro), il Governo sta studiando anche un modo per semplificarne la richiesta e l'erogazione. Chi lo ha già ottenuto, potrà confermarne la necessità con un semplice click, senza dover ripetere la procedura

Finanziamenti a fondo perduto per imprese fino a 10 addetti. Come annunciato dal ministro Patuanelli, sono previste forme di sostegno a fondo perduto per oltre 1 milione di imprese

Finanziamenti affitti commerciali. Confermati i fondi per il sostegno al pagamento degli affitti commerciali

Taglio Bollette. Come suggerito anche dall'ARERA, il Governo finanzierà il taglio delle utenze commerciali agendo sui cosiddetti costi fissi

Sostegno al turismo. Gli addetti del settore non verranno lasciati soli: prevista una robusta iniezione di denaro per sostenere un settore che, da solo, conta per il 15% del PIL. Allo studio, probabilmente, un bonus vacanze

Decreto "Sblocca Paese". Misura che dovrebbe favorire la riapertura di cantieri e lavori pubblici bloccati da tempo

Fase 2, le misure di sostegno per le famiglie

Oltre che per le imprese, il Governo prevede di mettere in campo nuove misure (oltre che a confermare quelle già esistenti) a favore delle famiglie.

Bonus figli. Come detto anche dal Ministro Bonetti, il Governo ha intenzione di istituzionalizzare il cosiddetto bonus figli, una forma di sostegno per tutte le famiglie con figli minorenni

Bonus baby sitter. Di bonus baby sitter, invece, se ne è parlato in occasione della ripresa della scuola. Con la chiusura fino a settembre, infatti, sarà confermato il bonus necessario ai genitori lavoratori per pagare balie e baby sitter

Congedo parentale esteso. In alternativa, i genitori potranno continuare a usufruire del congedo parentale esteso, così da restare a casa con i bambini

. In alternativa, i genitori potranno continuare a usufruire del congedo parentale esteso, così da restare a casa con i bambini Rete socio-educativa. Come detto sia dal Premier sia dal ministro Bonetti, il Governo sosterrà la creazione di una rete socio-educativa che, grazie al supporto degli enti del terzo settore, consentirà di sostenere i genitori lavoratori e garantirà il diritto allo studio dei più piccoli.

Qui potete scaricare il Dpcm in pdf in versione integrale.

