Le 5 soluzioni smart per risparmiare sulla bolletta della luce

La crisi energetica non accenna a irradiare i suoi effetti negativi sui bilanci delle famiglie italiane. E la situazione non sembra destinata a migliorare in tempi brevi, vista il perdurante conflitto in Ucraina e il profondo stato di incertezza a livello internazionale. Le frequenti modifiche delle quotazioni dell’energia, poi, non aiutano di certo. A partire da gennaio 2023 potrebbero esserci dunque nuovi aumenti dei prezzi all’ingrosso, che a loro potrebbero avere un nuovo impatto negativo sui costi al dettaglio.

Con le bollette ormai ostaggio dei rincari, risparmiare su luce e gas è diventata una delle priorità dei cittadini. Risparmio che, a livello domestico, si attua lungo due direttrici:

attraverso comportamenti più “green” e consumi più responsabili;

con l’acquisto di elettrodomestici e strumenti che utilizzano meno energia.

Non solo riscaldamento

Con l’inverno ormai alle porte, gli italiani hanno già cominciato a pensare soluzioni alternative per riscaldare la casa (come abbiamo spiegato qui). In questo articolo vi abbiamo parlato invece della differenza di spesa che esiste tra gli impianti alimentati a legna, a pellet o tramite il bioetanolo.

Non solo: le tecniche di risparmio energetico coinvolgono anche altre categorie di elettrodomestici e strumenti, a partire da lavatrici e prese elettriche smart e passando per piastre e fornelli a induzione e per i pannelli solari con tecnologia plug and play.

Lavatrice intelligente

Un modo per rinnovare il parco elettrodomestico di casa e ridurre la bolletta è approfittare delle offerte di Amazon in occasione del Black Friday. In questo caso in riferimento alle lavatrici intelligenti a risparmio energetico (qui trovate tutte le offerte Amazon). Alcuni modelli riescono a ridurre i tempi di lavaggio fino al 50% e il consumo di energia del 20% sui cicli veloci, senza rinunciare a un pulito perfetto e all’efficienza. Vantaggi pratici non da poco che sono garantiti dai tre modelli che citiamo di seguito.

Pannelli solari plug & play

Chi decide di utilizzare fonti rinnovabili, potrebbe unire al meglio risparmio economico e ambientale. In quest’ottima sta prendendo sempre più piede la soluzione dei pannelli solari “plug and play”, cioè un insieme formato da due o tre elementi facenti parte di un generatore di energia elettrica (pannelli fotovoltaici, inverter e batterie) pronto per essere utilizzando dall’utente finale come se fosse un qualsiasi elettrodomestico.

Il potenziale risparmio sulla bollette elettrica generato da questi pannelli può anche arrivare al 20%, installando due pannelli da 350-400 W (tenendo sempre presente che bisogna rimanere sotto la soglia degli 800 W) orientati a sud, producendo con ciascuno fino a 450 kWh di energia elettrica in un anno. Su Amazon si trovano occasioni imperdibili per chi è interessato a provare questa “nuova via energetica”.

1. Jackery Generatore solare 500 a 518WH: la più scontata per il Black Friday

Jackery Generatore solare 500, 518WH, stazione di alimentazione portatile con pannello solare Saga da 100 W, alimentazione mobile da 230 V/500 W, con display LCD, per vacanze in campeggio Offerta

2. Pannello Solare 100W Monocristallino PERC: il più venduto su Amazon

Pannello Solare 100W Monocristallino PERC Kit per Camper con Profilo integrato, in Alluminio, per fissaggio al tetto - Regolatore 10A e Accessori

Fornelli a induzione

Spostandoci in cucina, sempre più consumatori optano per fornelli a induzione, accantonando la sempre più onerosa tecnologia a gas. Il rendimento si aggira intorno al 90%, contro il 40-50% delle cucine a gas. Con vantaggi anche in tema di sicurezza, oltre che economici. Qui potete trovare tutte le offerte e le occasioni sulle piastre a induzione.

1. Piastra a induzione AMZCHEF 2000 W: la più scontata per il Black Friday

Piastra ad induzione,AMZCHEF piano Cottura a induzione elettrica con superficie in vetro cristallo nero lucido, design portatile ultrasottile, controllo touch sensor e blocco di sicurezza,2000W Offerta

2. Piastra a induzione SEVERIN KP 1071 2000W Touch: la più venduta

SEVERIN KP 1071 Piastra a induzione 2000W Touch, Piano cottura induzione con temperatura regolabile, spegnimento automatico, timer, Piastra da cucina a basso consumo, 10 livelli, vetroceramica, Nero Offerta

3. Per quanto riguarda un piano cottura da 4 piastre, la soluzione più scontata è Hisense I6421C

Hisense I6421C - Piano cottura a induzione, Vetroceramica, 4 zone di cottura, Funzione Power Boost, Timer di cottura, Nero, 595 × 58 × 520 mm Offerta

Prese elettriche smart

Restando nel campo degli oggetti “intelligenti”, anche le prese elettriche smart contribuiscono non poco ad alleggerire la bolletta. Il risparmio è garantito dalla capacità di questi strumenti di attivare/disattivare i dispositivi tramite controllo da remoto o vocale. Aumentano inoltre la consapevolezza sui consumi e contribuiscono a ridurre gli sprechi grazie al monitoraggio energetico. Possono essere prese Wi-Fi da muro (le più diffuse), prese smart da incasso (in parete), smart plug per esterno e ciabatte Wi-Fi. Qui potete trovare tutte le proposte di Amazon.

1. Meross Presa Smart Italiana: la più scontata per il Black Friday

Meross Presa Smart Italiana, Monitoraggio Energetico, Presa WiFi (Type L) 16A 3840W, Controllo Remoto, Protezione Sovraccarico, Funzione Timer, Compatibile con Alexa, Google Assistant, 2 Pezzi, 2,4GHz Offerta

2. TP-Link Presa Intelligente WiFi Smart Plug: la più venduta su Amazon

TP-Link Presa Intelligente WiFi Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto tramite APP Tapo, 10A, 2300W (Tapo P100) Offerta

3. La ciabatta smart più scontata è invece la Meross Ciabatta con HomeKit smart Alexa

meross Ciabatta con HomeKit smart alexa - Multipresa wifi Intelligente con 4 Schuko 4 Porte USB Funzione timer protezione da sovraccarico Compatibile con Apple HomeKit, Smartthings, Google Assistant

Termostato intelligente

E chiudiamo il cerchio tornando al punto di partenza: il riscaldamento. E parliamo di un altro articolo smart, ovvero il termostato intelligente. Grazie al controllo della climatizzazione, consente di contenere i costi e rispettare l’ambiente. Ad esempio è possibile evitare sprechi energetici quando si è fuori casa oppure quando si apre una finestra per far cambiare l’aria. L’utilizzo di questo dispositivo permette un risparmio medio in bolletta ci rica il 22% (dato basato su dati interni di 2 milioni di termostati smart). Qui potete trovare tutte le offerte Amazon in merito.

1. Klarstein Bornholm Single Smart: il più venduto

Klarstein Bornholm Single Smart – Riscaldatore a Convezione, 2 Livelli 500/1000 Watt, Display Touch LED, Timer, Comando da App, Termostato 5 – 45°C, Modalità Eco, Indicazione Temperatura, Nero

2. Tado° Kit Base – Termostato Intelligente Cablato V3+: il più scontato

tado° Kit Base – Termostato Intelligente Cablato V3+ – Termostato digitale per caldaia – Cronotermostato – Termostato intelligente, compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant Offerta

3. Cronotermostato Wi-Fi smartphone app Alexa: il più economico e “Amazon Choice”

CRONOTERMOSTATO WIFI SMARTPHONE APP ALEXA GOOGLE TERMOSTATO CALDAIA DA PARETE O BOX 503

