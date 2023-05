Scudetto del Napoli, biglietti aerei scontati: questa compagnia fa festa

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Il Napoli ha vinto lo scudetto e i festeggiamenti hanno coinvolto l’Italia intera e non solo. La città partenopea è esplosa di gioia e i festeggiamenti, c’è da crederci, dureranno a lungo.

Tutto ciò sta generando effetti benefici extra sul fronte turismo, già nettamente aumentato negli ultimi mesi, con risvolti anche inaspettati. Basti pensare alla scelta di Easyjet di celebrare insieme alla squadra di Aurelio De Laurentiis e tutti i suoi tifosi.

Easyjet festeggia lo scudetto del Napoli

Tutto ha avuto inizio con un post Instagram pubblicato sul profilo ufficiale italiano di Easyjet. Il celebre vettore, leader in Europa nel campo dei voli lowcost, ha pubblicato il seguente messaggio d’esultanza, corredato da foto di alcuni suoi dipendenti con striscione e bandiera: “3! 3! 3! Il Napoli è Campione d’Italia per la terza volta. Insieme alla nostra fantastica crew celebriamo la bellezza di Napoli, la città Campione d’Italia 2023, con un pensiero speciale!”.

Questo è stato però soltanto il primo passo, dal momento che Easyjet ha deciso poi di lanciare un’offerta a tempo limitato, con voli scontati per celebrare l’evento e spingere i tifosi napoletani, e non solo, a viaggiare. Il numero di riferimento in questa vittoria, quello che ritorna maggiormente, è senza dubbio il 3.

Si tratta infatti del terzo scudetto del Napoli, che è giunto dopo un’attesa durata ben 33 anni, dall’epoca Maradona in pratica, dopo aver sfiorato soltanto in altre occasioni. Come se non bastasse, è giunto alla 33esima giornata di serie A (dopo la chance persa contro la Salernitana, ndr). Un numero che ritorna anche nell’offerta di Easyjet, che andiamo a esplorare nel dettaglio.

Offerta Easyjet: voli scontati per Napoli

Parlando del numero tre che ritorna costantemente nella festa scudetto del Napoli, Easyjet ha deciso di dare il via a tre giorni di sconti da non perdere per i propri voli.

Tutto ha avuto inizio il 5 maggio il giorno dopo la festa scudetto che ha coinvolto Napoli, Roma, Milano, Torino, New York, Buenos Aires e tante altre città nel mondo.

La numerologia torna a far sentire il proprio peso per quanto riguarda il numero totale di posti a sedere messi a disposizione per quest’offerta Easyjet, pari a 33.333 posti. A ciò si aggiungono le rotte che, neanche a dirlo, sono 33.

Purtroppo per i clienti del vettore, lo sconto delle tariffe non è del 33%. I prezzi saranno tagliati del 15% per le partenze dall’Aeroporto Internazionale di Napoli. È possibile sfruttare quest’offerta per svariati mesi, ben sei. Sono infatti coinvolti tutti i voli in partenza dall’1 giugno al 30 novembre 2023.

Un arco temporale davvero importante, che esclude di fatto soltanto il periodo di dicembre, legato alle festività natalizie, ma tiene conto dell’alta stagione estiva. Mano tesa, dunque, a chiunque voglia risparmiare un po’ per la programmazione delle sue prossime vacanze.

Le mete sono svariate e consentono di prendere il volo tanto alla scoperta delle grandi bellezze italiane, quanto cimentarsi in viaggi al di fuori dei confini nazionali. Dalla Grecia alla Croazia, dalla Francia alla Germania, scoprendo città splendide dalla ricca storia e, perché no, trovando un po’ di meritato relax tra paesaggi naturali, città d’arte e spiagge da sogno.