Quanto costa un gol in campionato? Ecco la classifica della serie A

I costi del calcio non sono proprio irrisori: ma vi siete mai chiesti quanto costano i gol della serie A? Lo ha calcolato Cuponation.

Quando le persone guardano la partita di calcio della propria squadra del cuore, aspettano solo quell’attimo fatidico: il momento del gol. Quando la palla entra in rete, la curva esulta, gli spettatori a casa saltano in piedi sul divano e mille clacson iniziano a strombazzare per le città. Questa è la parte emozionale. Ma a livello economico? Molte persone non si sono mai chieste quanto un gol, in effetti, possa costare.

Questo calcolo è stato fatto da Cuponation, piattaforma leader in 18 paesi del mondo che mette a disposizione codici promozionali e sconti per diversi tipi di prodotti e servizi. La società ha comparato il costo degli abbonamenti per seguire la serie A nella stagione 2017/2018 e i gol segnati in casa dalle squadre fino alla 37esima giornata di campionato. C’è chi va meglio e chi va peggio e questo riguarda anche le squadre più insospettabili. Ed ecco quali sono i risultati.

Prima in questa classifica stilata da Cuponation è la Sampdoria: la squadra, infatti, ha un abbonamento relativamente basso, cosa che permette di avere un notevole vantaggio economico. A fronte di 170 euro pagati per vedere le partite, ogni gol è costato circa 4,7 euro: una cifra niente male, che colloca la Sampdoria al primo posto per il risparmio finanziario. Seconda classificata è la Lazio: l’abbonamento costa 260 euro, e per ogni gol ha speso solo sei euro. Numero di palle in rete? 43. Al terzo posto si colloca l’Atalanta: prezzo dell’abbonamento 195 euro, per 6,5 euro di gol. Non male nemmeno il Napoli: 41 gol segnati in casa, anche se il costo della tessera è un po’ più alto rispetto alla media con 355 euro. Si trovano in un’ottima posizione anche gli interisti, che hanno pagato 6,6 euro per 37 gol fatti in casa. Niente male, vero?

Non ci sono solo fortunati purtroppo. I tifosi di Spal, Verona e Sassuolo, ad esempio, hanno speso tantissimo: quasi 20 euro a gol se confrontato con il costo dell’abbonamento. Più precisamente 17,6 euro la prima, 16 la seconda e 15,5 la terza.