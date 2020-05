Contributo a fondo perduto per le imprese nel decreto Rilancio: requisiti e come ottenerlo

editato in: da

All’art. 25 del decreto Rilancio, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza Coronavirus, il Governo riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

Contributo fondo perduto, i requisiti

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a partire dall’inizio della crisi sanitaria, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

A quanto ammonta

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, così diviso:

20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto; 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a un 1 di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, per un importo non inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta.

>>> Scarica qui la versione definitiva del Decreto Rilancio <<<

Come ottenere il contributo a fondo perduto

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.

L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Se non si rispettano i requisiti o cambiano

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, comminando anche le sanzioni previste.

Qualora, successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo

cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria.

VAI ALLO SPECIALE QUIFINANZA SUL DL RILANCIO