Cashback di Natale, arriva il modulo per i reclami: tutte le info

L’app IO, necessaria per partecipare al programma Cashback di Stato, ha presentato diversi problemi a dicembre, quando tanti utenti sono stati costretti a registrare in ritardo i propri sistemi di pagamento a causa di malfunzionamenti del software.

Nonostante la corsa contro il tempo, molte persone sono comunque riuscite a effettuare le 10 transazioni richieste per ottenere il rimborso. Ciononostante, non tutte sono state contabilizzate. Ecco perché, dopo varie segnalazioni, l’Adiconsum ha avviato un tavolo con il governo per rendere disponibile un modulo di reclamo.

Cashback di Natale, quando presentare reclamo

L’Adiconsum, Associazione difesa consumatori e ambiente promossa dalla Cisl, ha raccolto centinaia di segnalazioni di utenti che si sono lamentati per non aver visto contabilizzati tutti i pagamenti nella sezione ‘Portafoglio’ dell’app IO.

Così ha deciso di avviare un tavolo di confronto con Consap, Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici che ha l’obiettivo di dirimere i reclami per mancati o inesatti accrediti, che a loro volta comportano rimborsi non corretti a danno dei consumatori.

È stato quindi messo a disposizione un modulo di reclamo che si potrà compilare e inviare da febbraio.

Cashback di Natale, chi può presentare reclamo

Stando a quanto spiegato sul sito di Consap, solo in caso di mancato o inesatto accredito dei rimborsi previsti dal programma sarà possibile presentare eventuale reclamo esclusivamente mediante l’apposito modulo reperibile sul portale che verrà messo a disposizione da Consap per l’iniziativa.

Consap fornirà un riscontro motivato entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo e, nel caso di un suo accoglimento, disporrà il pagamento dovuto.

Adiconsum ha inoltre reso noto che presto incontrerà anche PagoPA, che si occupa direttamente dell’applicazione IO, sempre per discutere dell’iniziativa Cashback.

Cashback, tutti i numeri dell’app IO

Intanto, l’app IO si conferma in crescita. Nell’ultimo mese, quindi da quando è iniziato il programma Cashback di Stato, i numeri sono cresciuti tantissimo. In tutto si contano 9 milioni 300 mila download, con 7 milioni e 600 mila strumenti di pagamento attivati per il cashback e 5 milioni e 100 mila carte registrate per pagare tributi e servizi pubblici.

Il 58% degli utenti accede all’app IO attraverso la Spid, mentre il 42% ha scelto la Carta d’identità elettronica.