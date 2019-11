Cashback fino a 2.000 euro per chi paga con carte o bancomat

editato in: da

Con la conversione in legge del decreto fiscale, il governo sta mettendo a punto una delle misure chiave per promuovere la moneta elettronica, che potrebbe fruttare ai più “virtuosi” fino a duemila euro di cashback.

Si tratta di un sistema a punti per rimborsare chi paga con metodi tracciabili, ovvero con carte di credito e bancomat, anche prestazioni come quelle del meccanico o dell’idraulico, rispetto a chi abitualmente già passa il bancomat per fare la spesa al supermercato.

La riforma partirà a luglio e sarà quindi in vigore nella seconda parte del 2020. Sempre a luglio scatterà l’obbligo per i commercianti di dotarsi di Pos in attesa di un accordo sulla riduzione dei costi delle commissioni delle carte di credito.

A proposito di commissioni, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha detto di essere consapevole che per spingere la moneta elettronica saranno necessari anche “tagli drastici” delle commissioni e non nasconde le intenzioni del governo: “Ai fini di una maggiore tracciabilità e trasparenza delle transazioni commerciali in chiave anti-evasione, il Governo intende agevolare i pagamenti elettronici riducendo drasticamente i costi delle transazioni non in contanti” ha detto Gualtieri.

L’obiettivo – ha chiarito – “è quello di promuovere un cambiamento culturale verso la modernizzazione del sistema produttivo e al tempo stesso l’evoluzione dei comportamenti dei consumatori, allineandoli a quelli più virtuosi degli altri paesi europei”.