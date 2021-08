Cashback, non arriva il bonifico? Ecco perché e cosa fare per avere il rimborso

Ricordiamo che il Cashback è il programma varato dal governo Conte che riconosce un rimborso per tutti gli acquisti effettuati in negozi fisici (non online) a titolo privato, in Italia, con metodi di pagamento elettronici, come carte, bancomat e app di pagamento, a tutti i maggiorenni residenti nel nostro Paese.

I 4 periodi del Cashback (uno sospeso)

Il secondo periodo del Cashback che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 è sospeso, come stabilito nel decreto legge 30 giugno 2021 n. 99. Scatterà invece il terzo periodo a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022.

Come ha chiarito Consap, società incaricata dal Ministero dell’economia e delle finanze di liquidare i rimborsi per gli acquisti effettuati e di occuparsi dell’esame degli eventuali reclami per mancato o inesatto accredito, tutte le richieste relative al “periodo sperimentale”, cioè quello che va dall'8 al 31 dicembre 2020, ancora inevase al 30 giugno 202 sono state riscontrate entro il 30 luglio 2021. La liquidazione dei rimborsi relativi a quel periodo è ancora in corso.

Quando sono partiti i rimborsi

In contemporanea, il 12 agosto è partito il pagamento del I semestre che va dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Entro il 31 agosto saranno liquidati tutti i pagamenti relativi al Cashback ordinario, mentre ci sarà tempo fino al 30 novembre 2021 per quelli relativi al Super Cashback.

Sono ben 6 milioni gli italiani che in totale devono ricevere il pagamento. Moltissimi in questi giorni stanno ricevendo il bonifico, ma non tutti. Che fare, dunque? C'è da preoccuparsi? Assolutamente no. La liquidazione andrà avanti fino alla fine di agosto perché le persone sono tante.

Come controllare se il pagamento è stato effettuato

L'unico modo per sapere se avete già ottenuto il rimborso del Cashback è controllare il vostro estratto conto.

Infatti, attraverso la app IO, che pure è stata necessaria per partecipare al programma, non è possibile saperlo perché l'applicazione non invia alcuna notifica di avvenuto pagamento.

Se però, dopo il 31 agosto, non avrete ancora ricevuto il rimborso del Cashback, allora significa che qualcosa è andato storto.

Cosa fare se il bonifico non arriva dopo il 31 agosto

L'unico caso in cui il pagamento non va a buon fine è quando al momento della registrazione sull'app IO è stato indicato per sbaglio un IBAN non corretto. Come ovvio, in questo caso Consap non può effettuare il bonifico perché viene respinto.

Se l'IBAN indicato nella app IO è sbagliato, basta cliccare su “Modifica" e inserire quello corretto. Non serve nient'altro e nel giro di qualche giorno il bonifico, per un massimo di 150 euro, verrà normalmente accreditato sul proprio conto corrente.