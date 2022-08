Caldo, è boom di condizionatori: modelli migliori, prezzi e costi in bolletta

Con il caldo bollente di questa estate sono tantissimi gli italiani che hanno scelto di acquistare un climatizzatore. Nonostante l’aumento dei costi dell’energia, avere in casa un condizionatore è diventato in molte città italiane una necessità improrogabile. Oltre alle tende da sole termiche (ve ne abbiamo parlato qui, indicando anche i modelli più venduti), anche il climatizzatore si conferma senza dubbio un alleato essenziale per contrastare le ondate di calore.

A differenza di quanto si possa immaginare, il condizionatore non è l’elettrodomestico che consuma di più nelle nostre case: secondo un’indagine condotta da Selectra, occupa appena il decimo posto della classifica dei più dispendiosi. Il consumo è infatti di “soli” 32 centesimi l’ora, davanti solo ai “grandi” elettrodomestici come lavatrice (0,14€/ora) e lavastoviglie (0,11€/ora).

Nonostante questo, è chiaro che la crescita del costo dell’energia elettrica obbliga ad un utilizzo più attento del climatizzatore per evitare una stangata in bolletta. L’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it ha analizzato l’incidenza del condizionatore sul consumo di energia elettrica andando anche a verificare la convenienza garantita dalla scelta di un condizionatore ad altissima efficienza (qui vi abbiamo parlato degli errori più comuni che facciamo con i condizionatori, che quindi è bene evitare).

Quanto si risparmia davvero aumentando l’efficienza: i costi

Risultato: l’efficienza si conferma il parametro fondamentale per la scelta del condizionatore da acquistare, soprattutto per quanto riguarda il risparmio. L’analisi dei dati conferma che la scelta di un condizionatore ad alta efficienza consente di dimezzare il consumo del raffrescamento domestico rispetto all’utilizzo di un condizionatore poco efficiente.

Affidandosi ad un condizionatore di classe energetica A+++, infatti, l’incidenza sul consumo complessivo di energia elettrica registrato da una famiglia media nel corso di un anno è del 13%. Optando per un condizionatore di classe energetica D, invece, l’incidenza cresce fino al 26% dei consumi annui.

Affidandosi all’offerta luce con il prezzo più basso dell’energia elettrica attualmente disponibile sul Mercato Libero e scegliendo un dispositivo con classe energetica A+++, il “peso” in bolletta del condizionatore sarà di circa 94 euro in un anno. Scegliendo un condizionatore di classe energetica D, invece, la spesa sarà di 187 euro. In pratica, con un condizionatore di classe energetica A+++ è possibile risparmiare addirittura fino a 115 euro all’anno.

I migliori condizionatori 2022 secondo Altroconsumo

Ma come scegliere il condizionatore da acquistare? Altroconsumo ha analizzato i modelli in circolazione e sulla base di una serie di test ha stilato la classifica 2022 dei migliori climatizzatori. Ricordiamo anche per l’acquisto è stato previsto dal governo il cosiddetto Bonus condizionatori 2022 (qui trovate tutti i dettagli e come averlo).

Secondo la classifica stilata da Altroconsumo, il miglior climatizzatore 2022 (migliore del test e migliore scelta green) è questo:

DAIKIN FTXZ25N/RXZ25N

Costo annuo estivo: 279,00 €/anno

Classe energetica estiva: A+++

Classe energetica invernale: A+++

Prezzo medio: 1.850 euro

Miglior acquisto invece è:

LG F09MT.NSM / F09MT.U24

Costo annuo estivo: 205,00 €/anno

Classe energetica estiva: A+++

Classe energetica invernale: A+++

Prezzo medio: 1.200 euro

Migliore scelta green:

TOSHIBA RAS-10PKVPG-E / RAS-10PAVPG-E

Costo annuo estivo: 224,00 €/anno

Classe energetica estiva: A+++

Classe energetica invernale: A+++

Prezzo medio: 1.350 euro

Gli altri modelli che hanno ottenuto i risultati migliori nei testi Altroconsumo sono:

MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-LN25VGW / MUZ-LN25VG

Costo annuo estivo: 204,00 €/anno

Classe energetica estiva: A+++

Classe energetica invernale: A+++

Prezzo medio: 1.200 euro

LG F12MT NSM / F12MT U24

Costo annuo estivo: 224,00 €/anno

Classe energetica estiva: A+++

Classe energetica invernale: A+++

Prezzo medio: 1.300 euro

DAIKIN FTXM25R / RXM25R (PERFERA)

Costo annuo estivo: 199,21 €/anno

Classe energetica estiva: A+++

Classe energetica invernale: A+++

Prezzo medio: 1.000 euro

