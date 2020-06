Quando si potrà utilizzare il Bonus vacanze: c’è la data

editato in: da

C’è la data: sarà possibile richiedere il Bonus vacanze, una delle misure contenute nel decreto Rilancio, dal 1° luglio al 31 dicembre. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito.

Sui tempi di accredito dell’intera somma, però, occorre fare chiarezza. L’80% viene rimborsato dalla struttura, il restante 20% però lo si recupera dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021.

Il Bonus è previsto per le famiglie il cui ISEE non supera i 40 mila euro. I nuclei composti da almeno tre persone riceveranno in tutto 500 euro. Alle coppie ne andranno 300, ai single 150.

Bonus vacanze, cosa serve per richiederlo

Parametri ISEE a parte, occorre farsi trovare pronti anche dal punto di vista digitale. Il bonus, infatti, potrà essere richiesto esclusivamente in forma digitale, quindi solo da chi ha una carta d’identità elettronica o l’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Bonus vacanze, quale app scaricare

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto il nome dell’applicazione attraverso cui richiedere il denaro. Si chiama IO, ed è l’app dei servizi pubblici resa disponibile da PagoPA.

Al momento del pagamento dell’importo, chi vuole usare il bonus deve comunicare il codice generato dall’app o esibire il QR-code. Basterà mostrarlo direttamente alla struttura.

Bonus vacanze, sondaggio impietoso: solo 2 su 10 lo useranno

Non si sa quando arriverà, ma per gli italiani la tempistica sembra importare poco. Secondo un sondaggio condotto da Swg e Confesercenti, infatti, solo 2 su 10 (il 21% per l’esattezza) sono già sicuri di richiederlo.

Il motivo di una percentuale così bassa? Il 57% degli intervistati afferma di non sentirsi informato a sufficienza sulle modalità e i requisiti per la fruizione. Di certo c’è che il bonus si potrà usare solo in strutture italiane (alberghi, bed&breakfast, campeggi, villaggi turistici, agriturismi) e in un’unica soluzione. Non si potrà quindi conservarne una parte per spenderla altrove o per girarla al proprio conto corrente bancario.