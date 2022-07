Bonus vacanze 2022 in una regione: come funziona e come averlo

Il bonus vacanze erogato dal Governo dopo la pandemia di Covid non è stato rinnovato per il 2022. Ma è comunque possibile partire risparmiando molti soldi grazie alle iniziative portate avanti da alcune Regioni, con piani che mirano alla promozione del territorio e ad agevolare i turisti che desiderano conoscerlo. Tra queste c’è il Lazio, con una nuova campagna di comunicazione e marketing partita il 10 luglio per raccontare a 360° e supportare la cultura, la storia, l’arte, i monumenti, la musica, il mare, la montagna, l’enogastronomia, i cammini e le ciclovie.

“Più notti, più sogni, +Experience” nella Regione Lazio: come funziona

Il presidente Nicola Zingaretti ha sottolineato che “il Lazio è una regione con una straordinaria varietà di offerta e vere e proprie eccellenze”, da valorizzare anche supportando gli operatori del settore che hanno sofferto a causa del periodo pandemico e della circolazione del coronavirus. Il progetto prevede anche un bonus vacanze a cui può accedere anche chi non è residente nella regione e desidera fare un viaggio a Roma e nelle altre città e località caratteristiche.

Il bonus vacanze è in realtà chiamato “Più notti, più sogni, + Experience“, e prevede fino a due soggiorni gratuiti spesati dalla Regione stessa, oltre a sconti su tutte le attività turistiche. La misura era già attiva lo scorso anno, con la formula “Più notti, più sogni”, che si arricchisce però con un’ulteriore opzione per i viaggiatori che visiteranno il Lazio nel 2022.

Come richiedere e in cosa consiste il bonus vacanze della Regione Lazio

Per accedere al bonus vacanze della Regione Lazio per la parte “Più notti, più sogni“, è necessario prenotare una camera per almeno due notti in una delle 204 strutture convenzionate.

Con una prenotazione di due o tre giorni, si ha diritto gratuitamente a una notte in più .

. Con una prenotazione di cinque giorni, si ha diritto gratuitamente a due notti in più.

Per accedere all’agevolazione è necessario contattare direttamente l’hotel, il B&B, l’agriturismo, la villa o l’affittacamere scegliendo dal lungo elenco disponibile sul sito Visit Lazio.

La parte “+ Experience” prevede invece sconti e promozioni speciali su attività e servizi turistici personalizzati. Per accedere alle convenzioni è necessario contattare direttamente le agenzie di viaggi e gli operatori aderenti all’iniziativa, sempre indicati sul sito Visit Lazio. Sono 104, e permettono di visitare Roma e le altre bellezze del territorio con prezzi agevolati per musei, monumenti storici e naturalistici, parchi, attrazioni e tour enogastronomici imperdibili per gli appassionati della buona cucina tradizionale e del buon vino.

Per passare un’estate divertente senza spendere troppo, insomma, è meglio approfittare di queste promozioni. Anche perché, come vi abbiamo segnalato già ad aprile qua, i prezzi sono aumentati tantissimo in molte destinazioni turistiche nostrane. Si prospetta insomma una stagione di fuoco per molti italiani, che quest’anno pagheranno di più per le ferie, come spiegato qui. Esistono comunque molte alternative low cost e sicure a quelle più blasonate e care. Qua potete trovare la nostra guida alle vacanze economiche, con destinazioni esotiche, suggestive e di lusso a prezzi davvero incredibili e stracciati.