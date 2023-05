Bonus tv: chi può ottenerlo e come si richiede

C’è stata molta delusione da parte dei cittadini per il mancato rinnovo del classico bonus tv, che permetteva l’acquisto di un nuovo apparecchio a costi agevolati. Con l’ultima legge di bilancio, il Governo ha messo però in campo delle nuove misure volte a garantire a tutti il passaggio verso i nuovi standard di trasmissione del digitale terrestre. Tra queste c’è anche il rifinanziamento del cosiddetto bonus decoder a casa, che permette di ricevere un dispositivo per la ricezione del segnale radiotelevisivo. Per accedere alla misura bisogna far parte di alcune categorie e rispettare alcuni requisiti specifici.

I precedenti bonus tv – decoder e bonus tv – rottamazione, che permettevano di acquistare un nuovo televisore o un nuovo dispositivo di ricezione con lo sconto, sono scaduti a novembre 2022. Per ora non sembra che ci sia l’intenzione di prorogare tali misure.

I requisiti per richiedere il bonus tv decoder 2023

Per richiedere questo bonus tv, bisogna rispettare i seguenti requisiti.

Avere un’età pari o superiore ai 70 anni.

Avere un trattamento pensionistico non superiore ai 20.000 euro annui.

Essere titolari di un abbonamento ai servizi di radiodiffusione, ovvero pagare il canone Rai.

Quali documenti servono e chi è escluso dal bonus

Per richiedere il riconoscimento del bonus tv, e dunque prenotare la consegna del decoder presso il proprio domicilio, è necessario avere a disposizione il codice fiscale o la tessera sanitaria e un documento di identità in corso di validità, come la carta d’identità elettronica.

All’atto della prenotazione, dopo l’identificazione del richiedente e la verifica della presenza dei requisiti richiesti per ottenere l’agevolazione statale, potrà essere fissata la data di consegna a casa del decoder.

Non possono beneficiare della consegna gratuita del decoder i cittadini che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, abbiano già usufruito del bonus tv – decoder. L’agevolazione è invece compatibile e cumulabile con il bonus tv – rottamazione.

Come richiedere il bonus tv decoder: le 3 modalità

Gli aventi diritto al bonus decoder a casa possono farne richiesta e pianificare un appuntamento per la consegna del decoder con le seguenti modalità

Chiamando il numero verde 800 766 883, seguire le indicazioni della voce registrata e arrivando alla sezione relativa alla consegna a domicilio dei decoder, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, festivi esclusivi.

800 766 883, seguire le indicazioni della voce registrata e arrivando alla sezione relativa alla consegna a domicilio dei decoder, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, festivi esclusivi. Recandosi in un ufficio di Poste Italiane .

. Accedendo al sito “Prenotazione decoder tv”.

È previsto anche un servizio di assistenza per gli utenti che hanno bisogno di una mano per installare e configurare il decoder tv, chiamando sempre il numero verde 800 776 883 e seguendo la voce guida fino ad arrivare alla sezione relativa al primo avvio del dispositivo.

Quanto si paga per il decoder tv e quando scade

Il beneficiario non deve pagare niente. Il servizio e il decoder stesso sono messi a disposizione gratuitamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e da Poste Italiane, che si occupano anche della consegna a domicilio.

Gli aventi diritto al bonus potranno inoltrare le domande fino al 31 dicembre 2023, e solo fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Una volta esaurite le risorse, non sarà più possibile richiedere il bonus decoder tv, come viene spiegato anche sul sito ufficiale.