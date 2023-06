Bonus psicologo, ultimi giorni per inviare le fatture

Ancora pochi giorni alla scadenza dell’invio delle fatture per ottenere ottenere il rimborso con il bonus psicologo. Il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia doveva essere utilizzato entro 180 giorni dall’accoglimento della domanda e il documento deve essere mandato all’Inps entro il 20 giugno. Lo ha ricordato lo stesso Istituto, precisando che a partire dal giorno dopo “tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022”.

Bonus psicologo, i termini

Nel messaggio numero 2127 dell’8 giugno, l’Ente di previdenza ha fatto sapere di “aver comunicato agli aventi diritto l’accoglimento delle domande, nonché il codice univoco assegnato agli stessi e associato al valore economico attribuito in base all’Isee del nucleo familiare di appartenenza”.

Dal momento che i 180 giorni dall’ok delle richieste sono scaduti il 7 giugno, “i professionisti non possono più aggiungere nuove sedute, né confermare quelle precedentemente inserite nel sistema, né annullare retroattivamente le sedute già confermate”.

Una volta che i termini di legge per l’utilizzo del bonus psicologo sono trascorsi, “il codice univoco assegnato ai richiedenti e associato al valore economico attribuito in base all’Isee del nucleo familiare di appartenenza” è stato automaticamente annullato e le risorse non utilizzate non saranno riassegnate.

Il beneficio è riconosciuto agli aventi diritto per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, ed è erogato fino a una soglia massima di 600 euro, sulla base dei seguenti parametri Isee:

con Isee inferiore a 15mila euro, l’importo è erogato per un massimo di 600 euro per ogni richiedente;

con Isee compreso tra i 15mila e i 30mila euro, il tetto è di 400 euro per ogni beneficiario;

con Isee superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, la cifra arriva alla soglia di 200 euro per ogni beneficiario.

A coloro i quali hanno ricevuto l’ok, l’Inps ha dato l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato, destinato al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia (qui avevamo spiegato a chi spetta il bonus psicologo e come ottenerlo).

Bonus psicologo, quando arriva lo scorrimento

Appena ricevute e validate le fatture, l’Istituto potrà calcolare l’eventuale ammontare delle risorse regionali e provinciali residue, così da procedere con lo scorrimento delle rispettive graduatorie e ammettere al contributo nuovi aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili.

Nella recente comunicazione l’Ente previdenziale avverte che lo scorrimento delle graduatorie rimarrà bloccato nelle Regioni/Provincie autonome che non hanno provveduto al trasferimento delle risorse assegnate, mentre per le amministrazioni che hanno provveduto solo in parte al trasferimento delle risorse assegnate lo scorrimento sarà parziale.

Gli aventi diritto potranno verificare se sono rientrati nello scorrimento accedendo, con le modalità indicate nella circolare n. 83/2022, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, reperibile sul portal dell’Inps seguente percorso: ‘Sostegni, Sussidi e Indennità’ – ‘Per malattia’ – ‘Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia’ – ‘Utilizza il servizio’.

In questa sezione i nuovi beneficiari potranno visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, che deve essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia (qui avevamo presentato le novità del bonus psicologo per il 2023).