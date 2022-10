Bonus psicologo, quando (e fino a quando) si può prenotare la prima seduta?

Scaduti i termini per la richiesta del cd. “bonus psicologo“, quando (e fino a quando) si potrà prenotare la prima seduta usufruendo del contributo Inps destinato a per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia? Vediamo quali sono le indicazioni dell’Istituto di previdenza.

Bonus psicologo: quando si può prenotare la prima seduta

Il riconoscimento del bonus psicologo avverrà tramite apposita graduatoria.

Al termine del periodo stabilito (qui tutte le scadenze) per la presentazione delle domande, infatti, verranno redatte le graduatorie finali regionali (provinciali nel caso di Trento e Bolzano) per l’assegnazione del beneficio nei limiti di budget indicato dall’Inps (in base alle risorse messe a disposizione dal legislatore). Le rispettive graduatorie regionali/provinciali terranno conto del valore ISEE e, a parità di reddito, dell’ordine di presentazione.

Al raggiungimento del limite massimo di risorse stanziate, l’Inps non potrà accettare o finanziare ulteriori domande, fatta salva l’eventuale riassegnazione di ulteriori finanziamenti o di un eventuale successivo incremento del budget da parte dello Stato o da parte dei governi regionali, che comunque verrebbe sempre gestito dall’Istituto.

Per prenotare la prima seduta, dunque, bisognerà attendere l’individuazione dei soggetti destinatari e – di conseguenza – la relativa graduatoria. Il tutto potrà e dovrà avvenire una volta che i soggetti che hanno fatto domanda si sono assicurati di essere tra quelli che riceveranno il bonus psicologo. In ogni caso, completamento della definizione della graduatoria verrà comunicato con apposito messaggio.

Inoltre, l’importo riconosciuto per il “Contributo sessioni di psicoterapia” dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dall’accoglimento della domanda, decorso detto termine il codice univoco sarà annullato. In caso di accoglimento della richiesta, verrà resa disponibile l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato, da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia.

Bonus psicologo: quanto spetta

Il bonus psicologo è rivolto a tutte quelle persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e non solo. La domanda può essere presentata dai cittadini richiedenti che al momento della presentazione risultino in possesso dei seguenti requisiti:

essere residente in Italia;

disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE, qui come calcolarlo), in corso di validità non superiore a 50mila euro.

Il beneficio è riconosciuto una sola volta in favore del cittadino richiedente. In caso di accoglimento della domanda (qui gli esclusi), il contributo è riconosciuto, per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE così come di seguito riportato:

in caso di ISEE inferiore a 15mila euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario; in presenza di ISEE compreso tra i 15mila e i 30mila euro , l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;

, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario; in caso di ISEE superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda per il “Contributo sessioni psicoterapia”, l’abbinamento a un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente o valido la domanda verrà considerata irricevibile.