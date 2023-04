Bonus psicologo, sale l’importo: a chi spetta e come ottenerlo

Maurizio Perriello è un giornalista. Nato a Melfi nel 1988, si laurea a Pisa in Storia e consegue un Master a Milano. Esperto di tematiche green, in particolare di climate change.

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, figura anche la conferma del cosiddetto Bonus psicologo. Introdotto col decreto Milleproroghe varato dal Governo Draghi, il contributo è stato ribadito da un emendamento del Partito Democratico, approvato a dicembre dalla Commissione Bilancio della Camera.

Nel 2022 il ricorso alla misura ha registrato un notevole numero di domande, superando le aspettative. Ecco tutte le novità del bonus, incluse quelle che riguardano l‘aumento dell’importo e la natura stessa del contributo (qui vi diciamo quanto guadagna uno psicologo).

Cos’è il Bonus psicologo e chi può richiederlo

Innanzitutto un veloce e breve ripasso su cos’è il Bonus psicologo. Si tratta di un aiuto di Stato introdotto per supportare le spese di assistenza psicologica dei cittadini per le sessioni di psicoterapia. Queste ultime sono “spendibili” presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’Elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi. Il contributo era stato introdotto nel dicembre 2021 come forma di sostegno alla cura della salute mentale delle persone che durante la pandemia Covid hanno sviluppato ansia, stress o depressione.

Per poter richiedere il bonus bisogna essere in possesso di due requisiti fondamentali:

essere residenti in Italia;

disporre di un ISEE non superiore ai 50mila euro.

L’elenco dei professionisti aderenti alla misura è consultabile in una sezione riservata del portale INPS, dopo che l’Ordine avrà comunicato i nominativi all’Istituto.

Quanto vale il Bonus psicologo nel 2023

Oltre a diventare strutturale e permanente a partire dal 2023, il bonus vedrà un aumento dell’importo massimo erogabile, che passa da 600 a 1.500 euro. Il tutto però a fronte di una riduzione dei fondi disponibili (5 milioni di euro per l’anno 2023 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2024) rispetto ai 25 milioni stanziati per l’anno scorso.

Si attende un decreto attuativo di prossima emanazione che definirà le modalità di presentazione delle richieste per l’anno 2023 nonché le modalità di assegnazione dei contributi. Nel 2022 il contributo è stato erogato fino all’importo massimo di 600 euro per le persone con ISEE fino a 15mila euro; 400 euro per quelle con ISEE compreso tra 15mila e 30mila euro; 200 euro infine per le persone con ISEE da 30mila fino a 50mila euro. Con questi criteri, a ricevere il Bonus psicologo nel 2022 sono state poco più di 40mila persone.

Quando e come presentare domanda

Non è ancora possibile inoltrare la domanda per il Bonus psicologo e al momento non è ancora noto quando si apriranno le richieste. Questo perché non è stato ancora pubblicato il decreto attuativo che definisce criteri, requisiti e modalità di assegnazione degli importi.

Secondo quanto dichiarato dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, l’intento del Governo è di dare il via alle richieste a partire dal mese di giugno. Per quanto riguarda le modalità di inoltro della domanda, si potrà completare la procedura:

tramite il portale online , utilizzando l’apposito servizio online disponibile sul sito dell’INPS, accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);

, utilizzando l’apposito servizio online disponibile sul sito dell’INPS, accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); tramite il Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).