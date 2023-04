Bonus occhiali al via: ecco la piattaforma. Quanto spetta

Dopo lo stallo di qualche giorno fa, è partita la nuova piattaforma del Ministero della Salute per il cosiddetto Bonus occhiali 2023. Il contributo è stato introdotto dalla legge 30 dicembre 2020, in piena pandemia. Il Bonus occhiali e lenti a contatto è un contributo per l’acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto correttive, pensato per dare un aiuto per le spese connesse alla tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche connesse alla pandemia. Il contributo viene erogato su richiesta e fino ad esaurimento del finanziamento previsto dalla legge.

Dal 20 aprile 2023 è attiva la pagina web per i negozianti per abilitarsi alla richiesta del Bonus vista. Gli esercenti possono registrare i propri punti vendita già da ora. Attenzione: la piattaforma è disponibile ora solo per gli esercenti che possono registrare i negozi, anche on line, dove i cittadini potranno rivolgersi solo tra qualche giorno per usufruire del voucher.

Sulla piattaforma web sarà possibile consultare la lista dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa “Bonus Vista” tramite una mappa geografica. I cittadini possono richiedere il Bonus solo dal 5 maggio a partire dalle ore 12.00.

Bonus occhiali: chi può richiederlo

Il nuovo contributo è destinato ai cittadini che hanno un ISEE non superiore a 10mila euro e può essere richiesto una tantum, cioè una sola volta, per ogni membro del nucleo familiare al quale è riferito l’ISEE stesso.

Quanto vale il Bonus occhiali e come funziona

E’ possibile scegliere tra due tipi di Bonus vista, entrambi del valore di 50 euro:

voucher di 5o euro

rimborso di 50 euro

Attenzione: nel campo “Importo dell’acquisto” va indicato il costo sostenuto per l’acquisto del bene comprensivo di IVA.

Voucher 50 euro

E’ possibile chiedere il Bonus occhiali beneficiando di un voucher del valore di 50 euro per ogni soggetto beneficiario, da spendere entro 30 giorni dall’emissione presso gli esercizi commerciali registrati. Il voucher viene emesso contestualmente alla domanda on line ed è immediatamente spendibile in un’unica soluzione. Attenzione a fare bene i calcoli, perché non è previsto resto.

Il buono viene emesso in formato digitale con apposito codice a barre/QR code contenente le informazioni del buono stesso. Il buono è a scalare ed ha una validità di 30 giorni. Decorso il termine senza che il buono sia stato utilizzato, viene annullato. Il richiedente potrà presentare una ulteriore richiesta di beneficio, qualora permangano disponibilità nel fondo.

Gli esercenti si registrano sul sistema utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE, o CNS e indicano i singoli punti vendita, in caso di vendita fisica diretta. I punti vendita possono essere ricercati sul sito anche tramite mappa geografica. La validazione dei buoni avviene tramite piattaforma web: l’esercente inserisce il codice del buono, il proprio codice esercente e l’importo da validare.

I dati relativi ai buoni acquisiti dal sistema validati vengono inviati giornalmente a CONSAP tramite un servizio in cooperazione applicativa, per la relativa liquidazione delle fatture.

Rimborso di 50 euro

Se invece l’acquisto di occhiali o lenti a contatto è già stato effettuato, ma si hanno i requisiti, si può richiedere il Bonus vista sotto forma di rimborso di 50 euro.

Questo si può chiedere solo per acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 fino al 4 maggio 2023. In questo caso va presentata una domanda ad hoc di rimborso, che va inviata entro e non oltre 60 giorni dall’attivazione dell’applicazione web, ovvero entro il 3 luglio 2023. La richiesta di rimborso, modificabile nei primi 7 giorni, a partire dall’8° giorno diventa definitiva.

Nella domanda di rimborso vanno indicati tutti questi dati:

P. IVA esercente

numero fattura

data fattura

importo fattura

importo del bene associato all’iniziativa ▪ indirizzo e-mail

titolare del conto corrente (richiedente o beneficiario):

nome

cognome

IBAN del conto corrente del richiedente o del beneficiario

codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari per i quali si sta operando la richiesta di rimborso

copia elettronica del documento giustificativo di spesa intestato al richiedente.

Consigliamo di conservare il numero pratica, che serve ad identificare univocamente la richiesta di contributo e nel caso di necessità di assistenza.

Nell’apposita sezione del sito si può visualizzare la richiesta di rimborso e modificarla entro i successivi sette giorni. A partire dall’8° giorno le richieste inserite verranno inviate a CONSAP per il pagamento. Il rimborso verrà effettuato successivamente alla verifica dei dati inseriti.

Come e quando fare domanda

Un aspetto molto importante che devono tenere a mente tutti coloro che intendono richiedere questo contributo è che, per farlo, oltre ai requisiti, devono necessariamente avere una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in corso di validità, riferita ad un ISEE, come visto, non superiore a 10mila euro.

La DSU può essere presentata:

all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata

al Comune

a un Centro di Assistenza Fiscale

online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

La domanda per richiedere il Bonus occhiali e lenti a contatto può essere presentata solo online a partire dal 5 maggio accedendo alla piattaforma web bonusvista.it direttamente dal cittadino, tramite:

Per presentare domanda c’è tempo dal 5 maggio al 31 dicembre 2023.

All’atto dell’iscrizione, il sistema, attraverso un servizio di cooperazione applicativa messo a disposizione dall’INPS, verifica la presenza o meno di una DSU valida:

in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di presentare preliminarmente una DSU (qui come fare) e, successivamente, di ripresentare la richiesta di accesso al beneficio

in caso di presenza di una DSU valida, viene verificato che l’ISEE sia sotto soglia.