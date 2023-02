Bonus occhiali, piattaforma in arrivo: come funziona

Ancora pochi giorni prima del via alle richieste per il cosiddetto “Bonus occhiali”, il contributo di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. La piattaforma per l’invio delle domande dovrebbe essere pronta a breve.

Bonus occhiali, piattaforma in arrivo: a chi spetta

L’agevolazione fiscale prevede l’istituzione di un fondo annuale per la tutela della vista, nel triennio 2021-2023, con uno stanziamento di 5 milioni di euro l’anno, per un totale dunque di 15 milioni di euro. La misura è stata introdotta con la legge di Bilancio 2020, ma fino ad oggi non ha mai trovato applicazione.

Le famiglie che vorranno accedere al “Bonus occhiali” dovranno però dimostrare necessariamente un reddito Isee inferiore a 10mila euro.

Il bonus, però, potrà essere chiesto una sola volta per ciascun membro del nucleo familiare e verrà riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse. La somma sarà dunque concessa sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande. Per questo diventa fondamentale tenere d’occhio la data di entrata in funzione della piattaforma, attraverso la quale chi è interessato dovrà inviare la richiesta.

Si tratta di un contributo una tantum per un massimo di 50 euro valido per qualsiasi acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive effettuato nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 (qui avevamo spiegato chi può ottenere il bonus occhiali).

Bonus occhiali, piattaforma in arrivo: la modalità di invio

L’importo sarà fruibile sia tramite voucher sia come rimborso della spesa già fatta, cumulabile per lo stesso acquisto con la detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi. Il buono da spendere sarà valido entro 30 giorni dalla data di emissione, che dovrebbe essere soltanto in formato digitale con apposito Qr code e solo presso i rivenditori che si saranno accreditati allo stesso portale, gli esercizi commerciali accreditati che hanno accettato di aderire all’iniziativa, elencati in un’apposita lista online pubblicata sul sito.

I punti vendita interessati a entrare nella lista dei fornitori del bonus potranno registrarsi via Cie, Spid o Cns e poi compilare un modulo con partita Iva, codice Ateco, denominazione e luoghi dove svolgono l’attività, tipologia di beni offerti e venduti. Inoltre dovranno rendere una dichiarazione che li vincola ad accettare i buoni solo per gli acquisti previsti dalla norma, e solo per uno dei prodotti consentiti.

Gli ottici dovranno inviare al Sistema Tessera Sanitaria la fattura o lo scontrino con l’importo complessivo della seduta o dell’acquisto cui si applica il bonus, secondo una di queste due modalità:

importo versato direttamente dal contribuente;

importo oggetto di bonus.

Stando alle anticipazioni, il rimborso si potrà richiedere invece sulla piattaforma caricando copia dello scontrino o della fattura che comprovano l’acquisto che dà diritto al bonus. Per accedere al portale dedicato sarà necessario inserire le credenziali della carta d’identità elettronica (Cie), Spid o carta nazionale dei servizi (Cns) (qui abbiamo spiegato le istruzioni su come trasmettere lo scontrino o la fattura al Sistema tessera sanitaria).

La verifica dei requisiti corretti per ottenere il bonus sarà effettuata dall’Inps (qui avevamo anticipato come ottenere il bonus occhiali 2023).