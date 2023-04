Ecco il Bonus fotovoltaico: come averlo al prezzo più basso

I tanti rincari dei costi dell’energia hanno spinto sempre più persone a guardare con interesse agli impianti fotovoltaici. L’idea di poter produrre energia rinnovabile, risparmiare e, in alcuni casi, guadagnare, è decisamente allettante. Un mondo che sembra complesso ma non lo è affatto e ora conviene più che mai.

Si parla infatti di bonus fotovoltaico 2023. Anche se non ne esiste uno vero e proprio, possiamo definire in questo modo l’insieme delle agevolazioni attualmente disponibili e da non perdere. Di seguito vi spieghiamo, quindi, i vari modi per installare un impianto a costo ridotto.

Impianti fotovoltaici: bonus 2023 da non perdere

Per quanto si parli di abbassamenti dei prezzi delle bollette, l’inflazione può sempre giocare brutti scherzi. Una lezione che gli italiani, e non solo, hanno purtroppo compreso rapidamente. Per questo motivo puntare sull’energia rinnovabile può rappresentare la via di fuga ideale dai rincari cui stiamo assistendo.

La Legge di Bilancio 2023 ha attivato una serie di incentivi per facilitare questa transizione verde. L’obiettivo è quello di rendere gli immobili italiani energeticamente efficienti. Ciò si traduce in una serie di Bonus fotovoltaico da non lasciarsi sfuggire.

Partiamo con il reddito energetico che, per ora in alcune regioni, consente l’installazione gratuita di un impianto fotovoltaico per le famiglie indigenti. A decretare l’assegnazione è il modello Isee e la legge impone che l’energia prodotta verde in questo modo debba essere utilizzata unicamente per le proprie necessità.

Si parla quindi di autoconsumo, con divieto d’ottenere profitto da questa installazione omaggio. Ciò vuol dire che l’eccesso dovrà essere ceduto alla Regione, che in questo modo recupera denaro per consentire la distribuzione di questo bonus ad altre famiglie bisognose. Le regioni attive in tal senso sono Sardegna, Puglia, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Umbria, Sicilia e Veneto, seppur con fondi economici dalla differente mole.

Nel 2023 è inoltre previsto il bonus accumulo, che è un credito di imposta ottenibile sulle spese sostenute tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2022 per dei sistemi di accumulo. Va da sé che questi debbano essere integrati in impianti con pannelli fotovoltaici, al fine di generare un sistema di produzione di energie rinnovabili.

Come detto, il Bonus fotovoltaico comprende svariate agevolazioni. Rientra nell’elenco anche un considerevole sconto IVA. Chi acquista e installa un impianto fotovoltaico vedrà infatti l’aliquota applicata al 10% e non al 22%. Agevolazione che va ad applicarsi tanto sui materiali quanto sui costi di progettazione e installazione (ciò non riguarda le società, dal momento che si richiede l’installazione da parte di una persona fisica in un immobile a uso abitativo).

Fotovoltaico: bonus ristrutturazioni 2023

Merita un approfondimento a parte il Bonus ristrutturazioni 2023, che offre svariati vantaggi e in questo caso, parlando di impianti fotovoltaici, si traduce in una detrazione fiscale IRPEF del 50%. Al fine di facilitare chiunque intenda trasformare la propria produzione energetica, sarà attivato questo sconto a dir poco vantaggioso per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Bonus ristrutturaizoni 2023 prevede la ripartizione della detrazione IRPEF al 50% in 10 quote annuali. Da sottolineare, però, come vi sia un limite di spesa, pari a 96mila euro. All’interno di tale soglia, la detrazione copre ogni intervento, dalla progettazione alla manodopera, dall’installazione alle perizie, passando per bollo, IVA e altro ancora. L’agevolazione fa riferimento a tutte le spese sostenute per tale scopo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.