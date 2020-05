Bonus bicicletta, cos’è e come funziona l’incentivo per la mobilità alternativa

editato in: da

Tra i nodi più controversi della Fase 2 (qui lo speciale QuiFinanza) iniziata lunedì, c’è sicuramente quello della mobilità e degli spostamenti. E se per ora la prudente “ripartenza” è avvenuta ordinatamente nelle maggiori città italiane, la necessità di garantire il distanziamento sociale sui mezzi pubblici senza sovraccaricare il traffico cittadino è tra le priorità per far sì che il nuovo periodo di riaperture proceda senza troppi intralci.

Fase 2, tre milioni di persone in movimento

Secondo quanto riferito dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli giorni fa, il Governo si aspettava circa tre milioni di persone in movimento a partire dal 4 maggio sull’intero territorio nazionale, “molte delle quali”, aveva sottolineato De Micheli, “utilizzeranno mezzi pubblici”. “Occorre quindi che sia le aziende dei trasporti che l’utenza si attengano all’osservanza di misure necessarie a garantire un regolare svolgimento di questa seconda fase, al fine di ulteriormente contenere il diffondersi del contagio”, aveva spiegato.

Proprio per questo, l’Esecutivo sta valutando misure di sistema per ridurre i picchi di traffico da un lato, e il possibile sovraffollamento del trasporto pubblico dall’altro. Tra queste misure, si parla di un “bonus mobilità alternativa”, già ribattezzato “bonus bicicletta”, che dovrebbe essere destinato ai cittadini residenti nelle aree delle città metropolitane e nei centri con più di 60mila abitanti.

Bonus bicicletta: come utilizzarlo e riceverlo

Si tratta di un bonus di 200 euro (ma che potrebbe arrivare fino a 500) per incoraggiare l’acquisto di biciclette tradizionali e biciclette con pedalata assistita. In alternativa, il ticket potrà essere usato anche per l’acquisto di altri veicoli elettrici per la mobilità personale, come monopattini elettrici, segway, hoverboard.

Un’altra opzione sarà quella di utilizzare il “bonus bicicletta” per i servizi di car sharing o scooter sharing. Sulle modalità di distribuzione ci sono ancora dei dubbi, ma una ipotesi è che il bonus possa essere erogato sotto forma di rimborso, quindi dopo l’acquisto.

Soldi ai Comuni per piste ciclabili

Parallelamente, il sottosegretario ai Trasporti Roberto Traversi ha parlato di potenziamento delle piste ciclabili: “È nostra intenzione coinvolgere anche i sindaci affinché si cominci a mettere su carta da subito l’avvio di piste ciclabili aggiuntive a quelle già esistenti, magari utilizzando in via transitoria le corsie preferenziali, aprendo nuovi varchi per bici, e-bike e monopattini“.

E la ministra De Micheli ha assicurato: “Ai comuni daremo soldi e regole per realizzare piste ciclabili temporanee dove potranno circolare solo due ruote non a motore. E tra i Comuni più attivi in questo senso c’è Milano, che prevede di realizzare entro l’estate 23 chilometri di nuove piste ciclabili, per collegare centro e periferie.

Bonus bicicletta, il modello Trento

Sul “bonus bicicletta”, un esempio giunge dalla provincia autonomia di Trento, dove l’assessore all’Ambiente Mario Tonina ha annunciato giorni fa un aiuto per incentivare l’acquisto di biciclette da parte dei lavoratori pendolari, puntando quindi sulla mobilità sostenibile.

Il contributo servirà ad incoraggiare l’acquisto di biciclette tradizionali o a pedalata assistita, in particolare per i cittadini dei Comuni con più di 15mila abitanti: Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Arco, Riva del Garda. L’incentivo potrà essere richiesto sia dai residenti sia da coloro devono recare in questi Comuni per lavoro. Nel caso del Trentino, il contributo coprirà il 50% della spesa, fino ad un massimo di 500 euro per le bicicletta a pedalata assistita e di 100 per quelle tradizionali, per un budget totale stanziato di 1 milione di euro.