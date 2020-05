Bonus autonomi 800 euro, cambiano i requisiti

editato in: da

Con il decreto di maggio cambiano anche i requisiti per richiedere il bonus autonomi. L’indennità riconosciuta alle partite Iva per l’emergenza Coronavirus, inoltre, non sarà più pari a 600 euro ma vedrà il suo importo aumentare a 800 euro, poiché anche la platea dei beneficiari verrà ridotta.

Bonus autonomi 800 euro: con il decreto di maggio cambiano i requisiti

Con il decreto di maggio, che doveva essere emanato entro la fine di aprile ma poi è stato rimandato (per i motivi di cui già vi abbiamo parlato qui), diverse saranno le novità che riguarderanno le partite Iva escluse del bonus autonomi.

Cambiano infatti i requisiti per poter ricevere l’indennità, che continuerà ad essere versata direttamente sui conti correnti dei beneficiari. Prima di tutto, oltre all’aumento dell’importo già citato (che passa da 600 a 800 euro), verranno introdotti dei limiti reddituali.

Il bonus autonomi 800 euro, dunque, nel mese di maggio non verrà riconosciuto indistintamente a tutti. Stando alle ultime notizie, con l’approvazione del prossimo decreto la platea verrà rivista: avranno accesso al bonus solo coloro i quali hanno dichiarato redditi minori di 35 mila euro nell’anno di imposta 2018.

A dettare legge, in fine, pare non sarà solo il reddito dichiarato dal libero professionista. Recentemente, infatti, si è fatta strada di una possibile selezione dei nuovi beneficiari a partire dai loro codici Ateco. In questo modo il bonus verrebbe riconosciuto anche alle partite Iva cui codici Ateco si riferiscono alle attività produttive escluse dalla riapertura della Fase 2.

Bonus autonomi, automatico per il mese di aprile e selettivo a maggio: le novità

Un’altra novità che potrebbe arrivare con il decreto di maggio, sempre in riferimento al bonus autonomi, riguarda il riconoscimento selettivo dell’indennità. Mentre ad aprile l’Inps procederà con i versamenti in maniera automatica (facendo arrivare i soldi sul conto corrente degli stessi beneficiari che lo hanno ottenuto a marzo), a maggio l’Istituto dovrebbe procedere con una selezione.

Tenendo conto appunto dei nuovi requisiti, il bonus autonomi 800 euro verrà erogato dopo un’attenta valutazione delle richieste: verranno scartati, pertanto, tutti quelli che secondo le nuove disposizioni non ne hanno diritto e si procederà con una selezione dei soggetti che invece sono considerati idonei.