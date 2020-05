Bonus autonomi 600 euro, poi 1000: come cambia l’aiuto Inps con il Dl Rilancio

editato in: da

Di Bonus autonomi aumentato a 800 euro si era parlato in più occasioni, nelle passate settimane. Dopo l’erogazione della prima “mensilità” (che, secondo i dati forniti dal Premier Conte, è stata erogata all’80% circa dei richiedenti), in molti pensavano che il sussidio per tutte le partite IVA in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria potesse essere “rimpolpato” di almeno il 33% e portato a 800 euro.

Nelle ultime ore, invece, si era fatta sempre più forte l’ipotesi che l’importo del sussidio non sarebbe stato aumentato. Ipotesi confermata dal Premier Conte e dal Ministro della Sviluppo Economico Patuanelli nel corso della conferenza di presentazione del Decreto Rilancio.

Gli autonomi iscritti alla gestione separata INPS che hanno già richiesto il bonus a inizio emergenza sanitaria continueranno a ricevere 600 euro anche per il mese di aprile, mentre un aumento potrebbe arrivare a maggio. Però, come detto dal ministro Patuanelli, un aumento che non toccherà a tutti: solo le categorie più colpite potranno avere 1.000 o più euro come forma di sussidio.

Come funziona il nuovo Bonus autonomi 600 euro

Come anticipato dalla bozza del decreto (qui lo speciale QuiFinanza sul DL Rilancio), sul rifinanziamento del bonus autonomi il Governo ha investito 4,5 miliardi euro (rispetto ai 55 miliardi necessari per finanziare tutte le misure). Somma che verrà impiegata per finanziare sia la mensilità di aprile, sia quella di maggio.

La prima, come detto dal Premier Conte e dal ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli, sarà sempre di 600 euro, e non di 800 euro come era stato preventivato nelle scorse settimane. Insomma, le aspettative delle associazioni di categoria e dei milioni di professionisti in ginocchio a causa della crisi sanitaria sono andate disattese.

A maggio il bonus sale a 1000 euro

Una piccola buona notizia, invece, arriva sul fronte dell’erogazione. Il Primo Ministro ha infatti lasciato intendere che il rinnovo della misura sarà automatica, o quasi: l’erogazione della seconda mensilità avverrà nel minor tempo possibile per tutti coloro che l’avevano già richiesta a marzo.

Un aumento del bonus autonomi, invece, arriverà nel mese di maggio. Stando alle parole del ministro Patuanelli, il sussidio sarà di 1.000 euro mensili, ma non sarà per tutti. Il ministro dello Sviluppo Economico ha in maniera sibillina affermato che verrà erogato solo alle categorie che hanno maggiormente sofferto la crisi economica causata dal COVID-19.