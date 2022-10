Bonus auto 2022, chi ha diritto ai nuovi incentivi e quanto spetta

In questi giorni noi di QuiFinanza stiamo ricevendo parecchie domande riguardo agli incentivi auto previsti ancora fino a fine 2022. E bene, proviamo a mettere in ordine le risposte partendo dal fatto che sì, è vero, gli sconti ci sono ancora e sono persino aumentati, e anche di parecchio. Ma per poterli ottenere è necessario rispettare alcuni precisi criteri.

E’ stato infatti finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale il tanto atteso Dpcm Draghi del 5 agosto scorso, che ridefinisce l’Ecobonus auto, vale a dire gli incentivi destinati all’acquisto di veicoli e auto non inquinanti e colonnine elettriche di ricarica.

La prima importantissima novità è che i bonus auto vengono aumentati del 50%. Ma per quali veicoli è possibile usufruirne? Ecco di seguito le caratteristiche che devono avere i modelli per rientrare negli sconti in fase di acquisto presso le concessionarie.

Sconti auto 2022: gli importi con e senza rottamazione

Qui di seguito il dettaglio con gli importi, per tipologia di veicolo, a seconda che si rottami l’auto già in possesso oppure no:

– veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 (elettrico), con prezzo di listino pari o inferiore a 35mila euro IVA esclusa: spetta fino un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione, o 6mila euro senza rottamazione.

– veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 (plug-in), con prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45mila euro IVA esclusa: spetta fino a un massimo di 6mila euro di contributi con rottamazione, o 3mila euro senza rottamazione.

Incentivi auto 2022, a chi spettano: i requisiti di reddito

E per quanto riguarda i requisiti di chi compra l’auto nuova, quali sono? A questo proposito va precisato che i nuovi incentivi auto 2022 non possono essere richiesti da tutti.

E’ necessario infatti che l’acquirente abbia un reddito inferiore a 30mila euro. Inoltre, può beneficiarne un solo soggetto nell’ambito dello stesso nucleo familiare. Significa che per esempio padre e figlia che convivano e siano parte di un unico nucleo familiare non possono accedere entrambi all’incentivo, ma dovranno scegliere a chi farlo fare.

Gli sconti vengono estesi anche alle persone giuridiche che noleggiano auto, purché ne mantengano la proprietà per almeno 12 mesi.

