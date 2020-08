Bonus 1.000 euro di maggio: come fare domanda e a chi spetta

La richiesta potrà essere inoltrata online, accedendo al sito dell’Inps: cliccando alla voce “Indennità Covid-19 lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati” il soggetto beneficiario verrà indirizzato alla sezione per l’avvio e il completamento del procedimento.

Chi ha diritto al bonus 1.000 euro

Hanno diritto al bonus 1.000 euro i lavoratori autonomi e professionisti che hanno visto le proprie entrare calare o azzerarsi completamente a seguito del blocco delle attività durante la pandemia.

I soggetti beneficiari sono:

I liberi professionisti titolari di P. Iva che hanno visto il proprio reddito diminuire di almeno il 33% nel secondo bimestre del 2020 rispetto al bimestre 2019 (la diminuzione delle entrate dovrà essere comprovata);

I co.co.co. che hanno cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del dl Rilancio;

II lavoratori intermittenti che hanno lavorato per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

I lavoratori autonomi privi di P. Iva che risultano non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, sono stati titolari di contratti autonomi occasionali, purché non abbiamo un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 e non siano già iscritti, alla stessa data, alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile per lo stesso arco temporale;

I dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, purché non risultino essere titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente o Naspi.

A questi si aggiungono i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (purché non titolari di pensione), a cui lo Stato riconoscerà 600 euro per il mese maggio, ma solo se hanno lavorato almeno una settimana nel 2019 e, quindi, hanno versato almeno 7 contributi giornalieri nell’anno 2019 al medesimo Fondo, dichiarando un reddito non superiore a 35 mila euro.