Dove sono i banchieri più pagati d’Europa

Nell’immaginario collettivo sono coloro che portano a casa i più grandi guadagni di sempre: stiamo parlando dei banchieri che prestano servizio negli Istituti di credito.

Tra imponenti mura e strutture appartenenti ai più grandi nomi del mondo bancario, queste figure ricoprono un ruolo determinante per il buon funzionamento della banca. Gestiscono capitali immensi e custodiscono i risparmi di una vita di milioni di lavoratori: quello del banchiere è sicuramente uno dei lavori più importanti e delicati proprio perché si ha a che fare con i soldi.

Il banchiere è una figura manageriale. Ricopre infatti una posizione di rilievo e di grande prestigio all’interno di questa affascinante filiera. A volte il banchiere può coincidere con il proprietario stesso della banca, altre volte no. In ogni caso, il suo ruolo è quello di gestire e coordinare l’Istituto di credito, un’attività ben differente da quella del bancario, ovvero colui che si interfaccia direttamente con il cliente.

Quanto guadagnano i banchieri e dove si trovano in Europa

I redditi dei super banchieri – come è facile immaginare – sono il più delle volte da capogiro. La cifra di cui stiamo parlando infatti, è di oltre 1 milione di euro di reddito annuale. Nel 2017 i super banchieri europei sono stati 4.859, un numero in crescita di ben il 5,7% rispetto all’anno precedente.

I banchieri milionari nel 2017 con un guadagno che supera il milione di euro sono numerosi e sono dislocati in diversi Paesi. In Austria se ne contano solo 50, mentre in Spagna sono 161.

Nel nostro Paese invece, i super banchieri sono 201, a differenza della Francia che invece ne conta 233. In Germania invece, il numero dei manager milionari degli Istituti di credito sale in maniera importante, tanto che se ne contano 390.

Ma è il Regno Unito, il Paese in cui sono presenti più super banchieri: qui ce ne sono 3.567.

Una nota particolare spetta all’Austria. Pur essendo infatti, il Paese europeo con il minor numero di super banchieri, è anche vero che qui il reddito percepito è decisamente il più alto in assoluto. La cifra infatti che queste figure manageriali portano a casa sono quasi il triplo rispetto ai loro vicini “colleghi”, ovvero quasi 3 milioni di euro all’anno.