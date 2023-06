Attenti ai consumi in casa: gli elettrodomestici energivori

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

La gestione responsabile dell’energia nelle nostre abitazioni è un aspetto di crescente importanza. Diversi apparecchi elettrici ad alta potenza durante l’estate possono influenzare in modo significativo il consumo di energia elettrica, generando un impatto considerevole sulla bolletta energetica. È fondamentale identificare gli apparecchi che contribuiscono maggiormente a tale consumo.

Attenzione all’efficienza energetica

La classe di efficienza energetica degli apparecchi è il fattore determinante per i costi finali. Anche se alcuni di essi possono avere un prezzo iniziale più elevato, è vantaggioso optare per elettrodomestici ad alta efficienza energetica in quanto consumano meno rispetto ai modelli obsoleti. Durante l’estate, l’uso diffuso del condizionatore d’aria è sempre più comune a causa delle temperature sempre più elevate, ma non è presente in tutte le abitazioni. Tuttavia, gli elettrodomestici come asciugacapelli, frigoriferi e lavatrici sono praticamente indispensabili per molti. È importante considerare l’efficienza energetica di questi apparecchi per ridurre l’impatto sul consumo di energia elettrica e, di conseguenza, sulla bolletta energetica.

Gli elettrodomestici che consumano di più

Nel dettaglio, gli elettrometrici che consumano d più sono i seguenti:

Tra gli elettrodomestici più utilizzati e influenti sul consumo energetico e sulla bolletta, al primo posto troviamo il condizionatore . Durante la stagione estiva, il suo utilizzo è molto diffuso, ma va considerato che una famiglia media in Italia consuma circa 450 kWh di energia elettrica per alimentare i condizionatori, con un costo approssimativo di 120 euro all’anno. Tuttavia, non solo il condizionatore incide sulla bolletta, ma ha anche un impatto significativo sull’ambiente, generando in media 143 kg di CO2 ogni anno. Per ridurre sia il consumo energetico che l’impatto ambientale, è consigliabile optare per un condizionatore di classe energetica A o superiore durante l’acquisto. Inoltre, utilizzare le funzioni di deumidificazione o modalità ECO può contribuire a un uso più efficiente dell’apparecchio. È altrettanto importante effettuare regolarmente la pulizia dei filtri del condizionatore per garantire un funzionamento ottimale e ridurre i consumi energetici. Prendere queste misure consente di ottenere un duplice beneficio: risparmiare sulla bolletta elettrica e ridurre l’impatto ambientale derivante dall’utilizzo del condizionatore.

I consumi del forno elettrico possono variare notevolmente a seconda della temperatura di cottura, delle funzioni utilizzate e della durata di utilizzo. Per ridurre il consumo energetico di questi apparecchi, è possibile utilizzare tempi di cottura più brevi, sfruttare le funzioni di risparmio energetico come la modalità "grill" o "ventilato" del forno elettrico, e evitare di preriscaldare il forno più del necessario. Infine, è vero che altri elettrodomestici come il microonde, la lavastoviglie o il ferro da stiro potrebbero non essere presenti in tutte le case italiane, poiché alcune persone preferiscono lavare i piatti a mano, non stirare i vestiti o non utilizzare il microonde per ragioni di abitudine o preferenza personale. A livello ambientale, anche il forno produce circa 66 kg di CO2 l'anno.

Come consumare meno: i pannelli fotovoltaici

La quantità totale di emissioni di CO2 prodotta annualmente da ogni famiglia italiana, sommando le emissioni di CO2 di tutti gli elettrodomestici, è di circa 673 kg. Se moltiplicato per il numero di famiglie presenti in Italia, questo dato raggiunge la cifra spaventosa di 17 miliardi di emissioni di CO2 all’anno. Per affrontare questo problema, le fonti di energia pulita e rinnovabile possono rappresentare la soluzione ideale. L’installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto della tua abitazione ti consente di beneficiare della produzione di energia sfruttando una fonte pulita senza impatti negativi sull’ambiente. Inoltre, questa scelta ti offre diversi vantaggi economici:

Detrazione fiscale: Puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta per l’installazione dei pannelli fotovoltaici attraverso la detrazione fiscale, distribuita nell’arco di 10 anni.

Puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta per l’installazione dei pannelli fotovoltaici attraverso la detrazione fiscale, distribuita nell’arco di 10 anni. Autoconsumo: L’installazione di sistemi fotovoltaici con accumulo ti consente di utilizzare direttamente l’energia prodotta dai pannelli solari per soddisfare il fabbisogno energetico della tua casa, riducendo così la richiesta di elettricità dalla rete tradizionale.

L’installazione di sistemi fotovoltaici con accumulo ti consente di utilizzare direttamente l’energia prodotta dai pannelli solari per soddisfare il fabbisogno energetico della tua casa, riducendo così la richiesta di elettricità dalla rete tradizionale. Scambio sul posto: Mediante lo scambio sul posto, l’energia in eccesso prodotta dai tuoi pannelli fotovoltaici può essere immessa nella rete elettrica e poi prelevata in un secondo momento quando ne hai bisogno. Questo meccanismo ti permette di massimizzare l’utilizzo dell’energia solare generata.

Mediante lo scambio sul posto, l’energia in eccesso prodotta dai tuoi pannelli fotovoltaici può essere immessa nella rete elettrica e poi prelevata in un secondo momento quando ne hai bisogno. Questo meccanismo ti permette di massimizzare l’utilizzo dell’energia solare generata. Liquidazione delle eccedenze: Nel caso in cui la quantità di energia immessa nella rete superi quella prelevata, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) provvederà a riconoscere il valore dell’energia immessa in eccesso e a pagartela.

L’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto della tua abitazione non solo contribuisce a ridurre le emissioni di CO2, ma ti offre anche un’opportunità di risparmio economico grazie alla detrazione fiscale, all’autoconsumo, allo scambio sul posto e alla liquidazione delle eccedenze. Tuttavia, è sempre consigliabile valutare attentamente le opzioni disponibili e consultare esperti nel settore per determinare la soluzione più adatta alle tue esigenze specifiche.