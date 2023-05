Voli scontati, tariffa speciale in aiuto dell’Emilia Romagna

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

L’Emilia-Romagna continua a essere in profondo allarme dopo l’alluvione che ha colpito e devastato la regione. Non è infatti esclusa la possibilità di nuovi rovesci. Le previsioni parlano di maltempo e ora si attende una risposta netta da parte del governo Meloni.

Come se non bastasse, si sta riscontrando una complessa situazione legata al costo dei voli su alcune tratte. Rincari lampo sui quali si sta indagano. Nel frattempo, però, i consumatori si ritrovano ancora una volta a dover pagare lo scotto di questa situazione. Non tutte le compagnie sono però uguali e in questo caso il barlume di luce è rappresentato da Aeroitalia, che ha studiato un prezzo fisso per l’emergenza.

Alluvione in Emilia-Romagna, voli alle stelle

L’emergenza in Emilia-Romagna ha creato un effetto domino che ha portato i prezzi di molti voli a schizzare alle stelle. Nel mirino soprattutto le rotte tra Milano e il Centro e Sud Italia. Considerando le difficoltà su certe tratte negli spostamenti su strada e ferrovie, ecco il balzo delle tariffe, in alcuni casi anche del 250%.

Il Corriere della Sera riporta come nel mirino ci siano principalmente le tratte dal capoluogo lombardo verso le città lungo l’Adriatico: Pescara, Bari e Brindisi. Uno studio a tavolino, sembrerebbe, considerando come in quest’area si senta particolarmente l’effetto dell’alluvione sulla viabilità.

A ciò si è aggiunto l’annuncio dello sciopero aereo, rinviato a giugno, che ha portato a una netta rimodulazione dei tariffari. Milano-Pescara aveva un costo di 76 euro il 17 maggio ma già dal 18 è salito a quota 263 euro. Un esempio che chiarisce ampiamente la situazione assurda che molti stanno vivendo (aumenti anche in direzione Milano, da queste località, ndr).

Una vicenda sulla quale indaga la politica, con alcuni deputati del PD che hanno presentato un’interrogazione in Commissione a Matteo Salvini, ministro dei Trasporti.

Aeroitalia in aiuto dell’Emilia-Romagna: prezzo fisso

La situazione voli non è però identica per tutte le compagnie, tutt’altro. Se su un fronte si registrano degli incredibili e assurdi aumenti, dettati chiaramente da questa situazione di profonda crisi, dall’altra c’è chi pensa addirittura a una tariffa speciale in aiuto dell’Emilia-Romagna. In momenti del genere è facile prevedere come le persone vogliano spostarsi per raggiungere i propri cari, così da offrire supporto. In altre situazioni, invece, c’è chi si è lasciato alle spalle la propria casa, attualmente inagibile, per trovare riparo da amici e parenti.

Al di là di quale possa essere la necessità specifica, Aeroitalia ha scelto di fare qualcosa, pubblicando una nota apprezzata enormemente dai cittadini colpiti dall’alluvione, ancora oggi impegnati a spalare fango da ogni dove. Il piano è quello di lanciare un’offerta a tariffa unica per tutti i voli in partenza dall’Emilia-Romagna. Si pagheranno appena 39,99 euro. Lo stesso dicasi per le tratte con destinazione la regione colpita dal maltempo: “La tariffa è già disponibile sul sito ed è acquistabile dal 22 al 30 maggio 2023, indipendentemente dalle date di viaggio. Aeroitalia ribadisce ancora una volta il proprio status di compagnia italiana, mettendosi a disposizione per aiutare, quando la situazione lo richiede”. Nello specifico le tratte interessate sono Comiso-Bologna-Comiso, Forlì-Catania-Forlì e Forlì-Napoli-Forlì.