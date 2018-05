Incredibile ma vero: Victoria’s Secret sta andando a fondo

editato in: da

Com’è possibile che il brand di lingerie più amato al mondo sia in caduta libera? Eppure, i numeri parlano chiaro per Victoria’s Secret.

È sempre stato considerato il marchio di lingerie più famoso e prestigioso al mondo. Diretto concorrente di un altro colosso dell’intimo – La Perla – Victoria’s Secret ha fatto sognare milioni di donne in tutto il pianeta. Sin dalla sua creazione, in moltissime si sono recate negli store per farsi prendere le misure e comprare l’ambita lingerie. Non solo: la domanda dall’estero è sempre stata molto alta, nonostante le tasse per la spedizione dagli Stati Uniti non fossero economiche. Cos’è successo allora? L Brands, azienda proprietaria del marchio Victoria’s Secret, ha dichiarato che negozi aperti nel 2017 hanno registrato un calo delle vendite del 2% nel mese di aprile. La società si aspetta anche che i guadagni dell’ultimo trimestre saranno molto più bassi di quelli attesi. La quota di mercato di L Brands, inoltre, ha perso l’8% solo la scorsa settimana. La cosa peggiore è che sull’indice Standard & Poor 500 del 2018 è andata sotto del 50%. Una delle performance più negative mai registrate finora dalla società.

Qual è il motivo dell’affondo di Victoria’s Secret e di L Brands? Semplice: Amazon. Il colosso delle vendite online sta proponendo – a prezzi stracciati – lingerie sul suo sito, e molte donne preferiscono ricorrere all’e-shop piuttosto che al negozio degli angeli. Ma ci sono anche altre marche che stanno facendo una spietata concorrenza a Victoria’s Secret: American Eagle Outfitters, GAP, Hanesbrands.

I vertici di L Brands si stanno attivando per cercare una soluzione al dramma Victoria’s Secret. L’esito più probabile sarà un abbassamento dei prezzi per provare a far risalire le vendite e – forse – la chiusura di qualche negozio. Solo negli Stati Uniti sono presenti 1.200 store: un numero troppo alto, che forse L Brands non potrà permettersi a lungo.

Victoria’s Secret è uno dei marchi di lingerie più famosi al mondo. L’azienda ha sempre puntato tutto sulla qualità dei suoi prodotti e la particolarità dei suoi design, apprezzati dalle donne di ogni età ed estrazione sociale. La spietata concorrenza degli altri marchi, però, sta costringendo la società a rivedere le sue linee guida: chissà per quali soluzioni opteranno.