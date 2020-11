Vaccino Covid: anche quello di Moderna funziona, efficacia al 94,5%

editato in: da

Vaccini, la situazione evolve. Dopo l’annuncio di Pfizer-Biontech, anche Moderna ha annunciato in un comunicato che il suo vaccino contro il Covid ha una efficacia del 94,5%, dunque addirittura superiore.

Entrambi i candidati sono stati sviluppati con una innovativa tecnica di bioingegneria ovvero sulla tecnologia dell’mRna, la molecola che serve alla produzione della proteina Spike di Sars Cov 2 che permette al virus di infettare le cellule umane.

Il composto trasmette istruzioni genetiche alle cellule per rendere gli antigeni della proteina Spike specifici per il virus, le cellule seguono le istruzioni per produrre le proteine o gli antigeni, che possono poi essere visualizzati sulla superficie cellulare e riconosciuti dal sistema immunitario dell’individuo vaccinato, che genera una risposta immunitaria all’antigene del vaccino.

A differenza di quello di Pfizer – che necessita di conservazione a temperature bassissime – Moderna sostiene che il suo vaccino resta stabile tra i 2 e gli 8 gradi per 30 giorni.

Ora i test Ema

Contestualmente, L’Agenzia europea del farmaco Ema ha avviato la ‘revisione continua’ del vaccino anti-Covid-19 a mRna sviluppato da Moderna. Una procedura ‘accelerata’ avviata dal Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp), che si basa sui risultati preliminari di studi non clinici e dei primi studi clinici su soggetti adulti. I dati, fa sapere l’Ema, suggeriscono “che il vaccino mRna-1273 innesca la produzione di anticorpi e cellule T (cellule del sistema immunitario) che prendono di mira il virus” causa di Covid-19.

Il Comitato ha avviato la valutazione del primo lotto di dati sul vaccino, che provengono da studi di laboratorio (dati non clinici). Sono già in corso gli studi clinici su larga scala, che coinvolgono “diverse migliaia di persone, e i risultati sono attesi a breve”. Questi risultati forniranno informazioni sull’efficacia del vaccino nel proteggere le persone contro Covid-19 e saranno valutati “una volta presentati all’Agenzia. Tutti i dati disponibili sulla sicurezza del vaccino e sulla sua qualità farmaceutica (come i suoi ingredienti, il modo in cui è prodotto, la stabilità e le condizioni di conservazione) saranno esaminati non appena disponibili”, aggiunge l’Ema.

La revisione continua proseguirà “fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per supportare una domanda formale di autorizzazione all’immissione in commercio”. L’Ema fa sapere che valuterà la conformità del vaccino ai consueti standard di efficacia, sicurezza e qualità. Sebbene la tempistica complessiva non possa ancora essere prevista, il processo di revisione “dovrebbe essere più breve rispetto a una valutazione regolare”.