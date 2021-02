Vaccini e produzione in Italia: rispunta il MES?

E2 Se ne parlava da un po’ di mesi ma nelle ultime ore c’è stata una decisa accelerazione , anche in scia alla necessità di fare in fretta, superando le criticità emerse dalla campagna vaccinale. Ormai è chiaro, l’arma più potente ed efficace che abbiamo per sconfiggere il virus e tornare alla normalità si chiama vaccino.

“Il governo italiano ha ribadito la massima disponibilità, sia in termini di strumenti normativi che di mezzi finanziari, all’industria farmaceutica italiana per predisporre ogni tipo di strumento al fine di produrre un vaccino contro il Covid”, ha detto Giorgetti, al termine del vertice straordinario.

Sicuramente si parla di un’operazione complessa: ” un vaccino è un prodotto vivo, non di sintesi, va trattato in maniera particolare. Deve avere una bioreazione dentro una macchina che si chiama bioreattore. Insomma, non è che si schiaccia un bottone ed esce la fiala. Da quando si inizia una produzione passano 4-6 mesi”, aveva chiarito nelle scorse ore Scaccabarozzi all’Ansa .

“Bisogna essere consapevoli – ha aggiunto – che le aziende che si trovano in Italia, per produrre il vaccino devono avere le macchine necessarie. Importante anche l’infialamento.



Per produrre i vaccini anti-Covid in Italia, “bisogna intanto sapere che cosa si vuole produrre. Ci sono due fasi – ha spiegato anche Rino Rappuoli, coordinatore della ricerca sugli anticorpi monoclonali di Toscana Life Sciences e direttore scientifico di Gsk.- la prima riguarda la produzione della sostanza, il vaccino stesso: cioè produco l’RNA, o la proteina, il virus dello scimpanzé, a seconda dei vaccini. Per farlo ci vogliono i bioreattori ma in Italia non ci sono gli impianti”. E ha chiarito, “solo Gsk li ha, ma non per il vaccino anti-Covid, bensì per quello contro la meningite che è batterico. Reithera ce l’ha ma non credo per fare milioni di dosi”.

Intanto, ci si inizia a chiedere se il Recovery Fund potrebbe finanziare in tutto o in parte la riconversione di alcuni siti produttivi (da individuare all’interno delle varie aree geografiche) per la produzione di vaccini. Nelle linee guida messe a punto dalla Commissione europea per l’avvio della fase che condurrà entro aprile alla presentazione aggiornata e definitiva del Recovery Plan, scrive oggi il Sole24Ore, “il tema del sostegno alla salute e ai sistemi sanitari è espressamente citato all’interno delle priorità del Next Generation Eu”.