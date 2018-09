Vacanze 2018 da record, spesi 17 miliardi per cibi e bevande

editato in: da

(Teleborsa) Vacanze all’insegna di relax e riposo assoluto? Sì, ma non solo. Sembra proprio che vacanza faccia rima anche e soprattutto con buon cibo.

ESTATE DA RECORD – Numeri da record visto che non è mai stata così alta la spesa turistica per cibi e bevande durante le vacanze estive: una cifra che sfiora i 17 miliardi di euro, destinati a pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, e per acquistare prodotti enogastronomici. Lo dice la Coldiretti, sottolineando come sul risultato più che positivo pesa anche l’ottimo andamento del mese di settembre. La maggior spesa delle vacanze quest’anno è stata destinata all’alimentazione, che ha superato quella per l’alloggio.

CIBO E TURISMO, LEVE STRATEGICHE PER TORNARE A CRESCERE – “L’Italia è il solo Paese al mondo che può contare primati nella qualità, nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza della propria produzione agroalimentare, che peraltro ha contribuito a mantenere nel tempo un territorio con paesaggi di una bellezza unica. Il buon cibo insieme al turismo e alla cultura rappresentano le leve strategiche determinanti per tornare a crescere”, commenta il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo.

Al mangiar bene, dunque, non si rinuncia. Ma dove? Nell’estate appena trascorsa, il 34% dei 38,5 milioni di italiani in vacanza ha consumato pasti principalmente al ristorante, il 9% in agriturismi, l’8% in pizzeria, ma più uno su quattro (il 26%) ha mangiato a casa.

SOUVENIR PER TUTTI I GUSTI – Addio anche ai vecchi souvenir. Mette, infatti, il turbo anche l’acquisto di prodotti tipici come ricordo delle vacanze, una tendenza in rapido sviluppo che si verifica nei principali luoghi di villeggiatura, con percorsi enogastronomici,, mercati, feste e sagre, è proprio il caso di dirlo, per tutti i gusti.