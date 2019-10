Unicredit individua accesso non autorizzato a 3 milioni di dati

editato in: da

(Teleborsa) – Il team di sicurezza informatica di Unicredit ha identificato un accesso non autorizzato ai dati, collegato ad un file generato nel 2015, contenente circa 3 milioni di records limitati alla clientela italiana.

Lo ha annunciati la banca con una nota, precisando che questi record contenevano solo nomi, città, numeri di telefono ed e-mail e, quindi, non è stato compromesso alcun altro dato personale o coordinata bancaria in grado di consentire l’accesso ai conti dei clienti o l’effettuazione di transazioni non autorizzate. Unicredit ha immediatamente avviato un’indagine interna e ha informato tutte le autorità competenti, compresa la polizia, e sta contattando le persone potenzialmente colpite esclusivamente tramite posta o notifiche online. Per qualsiasi chiarimento, i clienti potranno contattare il team della banca o chiamare il numero verde (800 323285).

La sicurezza dei dati dei clienti – sottolinea Unicredit – è una priorità assoluta ed a partire dal lancio del piano strategico Transform 2019, nel 2016, il Gruppo ha investito 2,4 miliardi di euro per l’aggiornamento e il rafforzamento dei sistemi IT e della sicurezza informatica. Nel giugno 2019, il Gruppo ha implementato un nuovo processo di “forte” autenticazione per l’accesso ai servizi da web e mobile, così come per le operazioni di pagamento. Questo nuovo processo richiede una password unica o un’identificazione biometrica, che consente di rafforzare ulteriormente la sicurezza e la protezione dei clienti.