Un record che spaventa: in Italia 1 persona su 4 a rischio povertà

(Teleborsa) Numeri che fanno davvero paura quelli che raccontano la povertà nel nostro paese dove quasi una persona su quattro (23%) è a rischio. E non finisce qui: una quota così elevata non si era mai raggiunta dalla fine degli anni ’80. Un record, dunque, che ci spaventa.

MASSIMO STORICO DAL 1989 – Lo dice l’indagine della Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie, nel 2016 “la quota di persone a rischio di povertà è salita al 23%, un livello molto elevato” e il più alto dal 1989, anno di inizio delle serie storiche dello studio.

PEGGIO AL SUD, MIGLIORANO PENSIONATI E OVER 65 – Il rischio di povertà “è più elevato per le famiglie con capofamiglia più giovane, meno istruito, nato all’estero, e per le famiglie residenti nel Mezzogiorno. Tra il 2006 e il 2016 è diminuito solo tra le famiglie con capofamiglia pensionato o con oltre 65 anni”.

Nel caso degli immigrati l’incidenza di questa condizione è salita dal 34% al 55%, e una crescita notevole del rischio povertà si è avuta anche al Nord (dall’8,3% al 15%).

DOPO LA CADUTA LIBERA, RISALE IL REDDITO DELLE FAMIGLIE MA... – Il reddito delle famiglie italiane, aggiunge Via Nazionale, è tornato a crescere, dopo 10 anni di caduta, ma sono aumentate le disuguaglianze. Nel 2016 il reddito equivalente medio (misura convenzionale del benessere) è cresciuto del 3,5% rispetto al 2014, anno in cui era stata fatta l’indagine precedente; è rimasto però “ancora inferiore dell’11% rispetto al picco raggiunto nel 2006”.

TUTTO NELLE MANI DI POCHI – Il 5% dei Paperoni detiene il 30% della ricchezza italiana – Si confermano le forti disparità di distribuzione della ricchezza delle famiglie italiane. L’indagine di Bankitalia sui loro bilanci mostra infatti come il 30% di famiglie più povere detiene l’1% della ricchezza netta mentre il 5% più ricco ne controlla il 30%.

CASA, PUNTO FERMO – Gli immobili di proprietà sono ancora lo zoccolo duro della ricchezza degli italiani (è proprietario della casa in cui vive il 70% delle famiglie). Il loro valore in media è diminuito del 7% rispetto al 2014 e del 23% rispetto al 2006.

INDEBITAMENTO IN CALO – Si conferma il calo dell’indebitamento delle famiglie italiane: infatti, continua ancora Bankitalia, nel 2016 la percentuale di nuclei indebitati era scesa al 21% dal 23% di due anni prima (era il 29% nel 2008). Un fenomeno che ha interessato soprattutto quelle famiglie con un capofamiglia senior, ovvero oltre i 45 anni: in questa fascia la quota è scesa dal 38 al 29%.