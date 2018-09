Ue vuole CDP nel bilancio pubblico, debito italiano a rischio aumento

editato in: da

Il cammino del governo gialloverde sembra disseminato di mine non facili da disinnescare: se dalla BCE Mario Draghi ha bacchettato l’Italia per le parole degli esponenti dell’esecutivo – lasciando intendere in qualche modo di non poter più intervenire in prima persona come ai tempi del Quantitative Easing e prefigurando un rischio commissariamento per il Belpaese, da Eurostat giungono spifferi altrettanto preoccupanti sul debito italiano.

Secondo rumors riportati da Dagospia: “I funzionari dell’Eurostat, l’ufficio statistico dell’UE, stanno da tempo collezionando tutte le dichiarazioni belluine del governo penta-leghista perché porterebbero alla conclusione che la Cassa Depositi e Prestiti è un soggetto pubblico. E come tale andrebbe riclassificato all’interno del perimetro del Bilancio dello Stato, vanificando così la manovra di Tremonti che negoziò a suo tempo il profilo privato di CDP“.

A Bruxelles non è infatti passata inosservata la nomina ad amministratore delegato di Fabrizio Palermo, strombazzata da Di Maio in quota M5S, prova provata che la CDP è controllata dallo Stato, malgrado in ogni intervista Tria si sgoli a dire che è un soggetto privato. Per non parlare del ministro delle Infrastrutture, che dichiara ai giornali che il ponte di Genova verrà ricostruito da Fincantieri, controllata da Fintecna, holding che a sua volta è in pancia a CDP.

Se i rumors, si rivelassero corretti, sarebbe un brutto colpo per i conti italiani. “Una riclassificazione del genere sarebbe una débâcle perché causerebbe alle nostre malandate casse un guaio da 50 miliardi di aumento del debito”.

Come ricorda l’articolo: “l’Italia non è la sola ad essere finita sotto la mannaia di Eurostat: negli ultimi tempi altri Stati hanno subito la riclassificazione di pubblici soggetti simili a CDP. Prevista per fine anno, l’operazione farebbe schizzare il nostro enorme debito”.

