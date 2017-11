Uber, rubati i dati di 57 milioni di clienti: l’azienda ha taciuto e pagato riscatto

Uber ha nascosto un furto di dati relativi a 57 milioni di clienti e autisti. La conferma arriva dalla compagnia stessa, che non solo ha taciuto su quanto accaduto nel 2016 – come riferisce Bloomberg – ma ha anche pagato 100mila dollari di riscatto agli hacker perché eliminasse i dati rubati.

Tra le informazioni rubate c’erano nomi, indirizzi mail, numeri di targa e di telefono ma non numeri di carte di credito. Sono stati piratati anche i numeri della patente di 600.000 americani.

“Non ci sono scuse – ha detto l’amministratore delegato di Uber, Dara Khosrowshahi – non sarebbe dovuto accadere”. “Stiamo monitorando gli account interessati – ha poi aggiunto – e li abbiamo segnalati per una ulteriore protezione. In ogni caso fino a ora non ci sono state violazioni e non è stato fatto un uso improprio dei dati trafugati”. “Anche se non posso cancellare il passato, posso dire a nome di ogni dipendente Uber che impareremo dai nostri errori”, ha sottolineato Khosrowshahi.

In seguito alla diffusione della notizia il capo della sicurezza di Uber, Joe Sullivan, ha lasciato la compagnia. La compagnia, che non ha reso noti i nomi degli hacker e avrebbe dovuto rivelare una violazione così significativa, lo scorso gennaio è stata multata per 20mila dollari per non aver rivelato una violazione molto meno grave nel 2014.

