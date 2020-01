TV on demand, oltre 10 miliardi di euro di ricavi nel 2022

Esclusività dei contenuti proposti, ampiezza del catalogo offerto, accessibilità, numero di dispositivi abilitati e, ovviamente, costo degli abbonamenti. Sono questi gli elementi su cui gioca la sfida della tv on demand. Un mercato in forte espansione che, secondo le previsioni, arriverà a generare oltre 10 miliardi di euro di ricavi nel 2022.

Secondo ilil 2018 ha rappresentato l’anno dell’espansione del video on demand (Vod) in tutta l’Europa occidentale e, trainati da Netflix e dall’esplosione dei servizi ad abbonamento (Svod), i servizi on demand sono destinati a crescere esponenzialmente nei prossimi 4 anni. Grazie allache produrranno e distribuiranno direttamente contenuti da un proprio servizio in esclusiva e in alternativa rispetto ai concorrenti, entro il 2022, il traffico prodotto da contenuti video sarà, in sostanza, maggiore di quanto se ne sia mai generato nei complessivi ultimi 32 anni dalla nascita di Internet.

Tuttavia offrire contenuti esclusivi costa e, nonostante l’enorme espansione del settore, in questo scenario i singoli players da soli cominciano ad arrancare. Per questo il futuro vedrà un consolidamento fatto di fusioni, acquisizioni e alleanze strategiche che – si legge nel Rapporto – “coinvolge i più grandi studi di Hollywood come Disney, Fox, Warner e Universal tra loro e con i principali operatori di telecomunicazioni, cavo e pay-TV, consentendo la creazione di pacchetti di dati e di contenuti, tramite offerte quad-play (“quadruple play”, offerta integrata dei servizi voce, video, Internet con l’aggiunta del mobile ndr), nonché promuovendo un consumo multiscreen sempre e ovunque”.