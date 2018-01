Tutti i rincari previsti nel 2018

Anno nuovo, rincari in vista. Nonostante la campagna elettorale incombente, la fine delle feste preannuncia il consueto giro di rincari per le famiglie italiane, stimato in circa 950 euro a famiglia dall’Adusbef. Dalle bollette della luce ai pedaggi autostradali, Passando per assicurazioni, servizi bancari, prodotti per la casa e spese scolastiche, vediamo quali saranno le maggiori spese.

SACCHETTI – E’ la vicenda che ha fatto più rumore, anche se si tratta di cifre quasi irrisorie. Secondo le prime rilevazioni di Assobioplastica, ogni cittadino consuma mediamente 150 sacchi l’anno: la spesa per i sacchetti potrebbe oscillare così tra 1,5 euro e 4,5 euro annui a persona. Ciononostante la convinzione che dietro questa misura possa nascondersi una ‘tassa occulta’ si sta facendo strada tra i consumatori. E sui social la protesta è esplosa. Riutilizzarli quando si acquista frutta e verdura al supermercato non è possibile, “ma sì all’impiego di buste monouso nuove che il cittadino può portare da casa, risparmiando”, è la posizione ufficiale del ministero della Salute.

BOLLETTE – Anche luce e gas costeranno di più a partire dal 2018. Secondo quanto comunicato dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, a partire dal primo trimestre di quest’anno si registrerà infatti un incremento del 5,3% per le forniture elettriche e del 5% per quelle gas.

AUTOSTRADE – Per gli automobilisti si preannuncia un 2018 di fuoco. Tra i rincari del nuovo anno ci sono i pedaggi autostradali. L’incremento medio per i veicoli sull’intera rete autostradale, calcolato sulla base delle percorrenze 2016, sarà di 2,74%.

MULTE – Per chi possiede un’auto, è in arrivo anche il ‘salasso’ multe. Le sanzioni previste dal Codice della strada restano una voce di bilancio indispensabile per far tornare i conti dei Comuni e, da Firenze a Bologna, passando per Roma e per i centri più piccoli, anche il 2018 si prospetta un anno di buoni incassi. E’ quanto emerge da un’indagine dell’Adnkronos sui bilanci di previsione 2018, già approvati dai Comuni, e finora disponibili.

RCAUTO – Nota sempre dolente, anche per l’assicurazioni le novità in arrivo non sono delle migliori. Nonostante negli ultimi 30 giorni il prezzo medio dell’RC auto in Italia sia diminuito del 2,8%, sono circa 1,6 milioni gli automobilisti italiani che, avendo denunciato un sinistro con colpa durante gli scorsi 12 mesi, nel 2018 dovranno pagare di più per la loro assicurazione. Il dato arriva da un’elaborazione compiuta da Facile.it su un campione di oltre 510.000 preventivi di rinnovo fatti a dicembre 2017 attraverso le pagine del portale. L’analisi ha evidenziato come il 4,22% degli utenti abbia dichiarato di essere stato responsabile di un sinistro nell’anno appena concluso.

In collaborazione con Adnkronos

