Tutti i conti correnti online gratis di maggio 2021

Trovare un conto corrente online che si adatti alle proprie esigenze è diventato più semplice rispetto al passato, da un lato grazie a un numero sempre maggiore di proposte tra le quali scegliere, dall’altro, invece, perché i comparatori di conti correnti online permettono di velocizzare e di semplificare la ricerca.

I conti correnti online si differenziano dai conti correnti tradizionali non tanto per quello che permettono di fare, ma per il fatto di essere a zero spese: sono infatti generalmente assenti il canone mensile e le commissioni su diverse operazioni, quali bonifici e prelievi.

Di seguito saranno analizzate le caratteristiche principali di 5 conti correnti online gratis che si consiglia di sottoscrivere nel mese di maggio 2021. Si tratta dei conti proposti dagli istituti di credito:

N26;

Widiba;

Crédit Agricole;

ING;

Buddybank.

1. N26

N26 è un conto corrente a zero spese 100% digitale che permette di disporre di una carta di pagamento virtuale, dei pagamenti contactless e dell’IBAN italiano (nonostante N26 sia una banca tedesca). Lo si potrà aprire in pochi minuti direttamente dallo smartphone.

Il conto di N26 permette di:

ricevere ed effettuare bonifici SEPA gratuitamente;

ricevere o inviare bonifici istantanei agli altri utenti N26;

pagare bollettini postali, MAV, RAV, il bollo auto e con PagoPA direttamente dal proprio smartphone.

Grazie alla funzionalità CASH26 sarà inoltre possibile depositare e prelevare contanti in più di 1.000 supermercati in tutta Italia. Basterà generare un codice a barre con la propria app N26, mostrarlo in cassa ed effettuare così il prelievo o il deposito.

2. Widiba

Widiba propone un conto corrente paperless che può essere aperto in soli 5 minuti tramite il riconoscimento via webcam. Include:

la carta di debito;

il bonifici SEPA online e i prelievi ATM gratuiti sopra i 100 euro;

la PEC e la firma digitale incluse;

una piattaforma di trading evoluta;

i depositi titoli inclusi per i propri investimenti.

Il canone mensile è gratuito per chi apre il conto corrente entro il 30 giugno 2021. Grazie a WidiExpress sarà anche possibile trasferire il vecchio conto corrente su un nuovo conto Widiba: sarà sufficiente compilare un modulo online, inserire una firma in digitale e con un semplice clic il conto sarà trasferito nel giro di 12 giorni.



3. Crédit Agricole

Crédit Agricole propone un conto corrente online gratis nel quale sono inclusi:

l’imposta di bollo;

il canone annuo;

una MasterCard debit;

i bonifici SEPA che potranno essere inviati sia dall’Internet sia dal mobile banking.

Il conto potrà essere aperto anche dallo smartphone e sarà contraddistinto dalla consulenza di Crédit Agricole anche a distanza e senza la necessità di doversi recare in filiale. Con la carta di debito contactless si potrà invece, partecipare al cashback di Stato e ottenere un rimborso fino a 150 euro.

4. ING

Il conto corrente ING si chiama conto Arancio: si tratta di una proposta 100% digitale con canone, prelievi e bonifici gratuiti nell’ipotesi in cui si scelga di accreditare lo stipendio ogni mese.

Conto Arancio è un conto corrente semplice, che si potrà gestire direttamente dall’applicazione dedicata, e conveniente

Il conto avrebbe un costo di 2 euro al mese nel caso in cui non si riuscire ad accreditare lo stipendio. Con il modulo zero vincoli sono invece gratuiti:

i prelievi di contante in Italia e in Europa, sui quali non ci sono commissioni;

i bonifici SEPA fino a 50.000 euro online, in filiale e al telefono;

1 modulo di assegni all’anno.

5. Buddybank

Il conto corrente online Buddybank è stato creato su misura per lo smartphone: si tratta di un conto corrente gratuito riservato ai maggiorenni residenti in Italia che abbiano:

un iPhone iOS 11.0 o superiore;

uno smartphone con sistema operativo Android 7 o superiore.

Tra le caratteristiche di questo conto, troviamo:

il fatto di avere il canone gratuito;

la possibilità di registrarsi al cashback di Stato e di ricevere un rimborso fino a 150 euro;

la carta di debito MasterCard inclusa;

i bonifici SEPA senza commissioni;

la possibilità di richiedere una carta di credito;

i prelievi gratuiti presso gli ATM Unicredit.

Nello specifico, le carte di pagamento che si potranno avere attivando questo conto online sono:

la carta di debito , il cui canone annuo è incluso nel conto e permette di fare acquisti anche online;

la carta Buddybank credit , ovvero una carta di credito con la quale sarà possibile rateizzare gli acquisti;

la carta World Elite New, ovvero una carta di credito metal con la quale si potrà accedere a oltre 1.000 VIP Lounge negli aeroporti di tutto il mondo, grazie a MasterCard Airport Experience.

