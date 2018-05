Tutti i costi del Royal Wedding: ecco chi ha pagato le spese

editato in: da

Sabato 19 maggio si è consumato uno degli eventi più costosi della storia d’Inghilterra: il Royal Wedding tra il principe Harry e Meghan Markle.

Il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle è costato circa 36 milioni di euro. Una cifra enorme, la maggior parte della quale è stata usata per coprire gli ingenti costi della sicurezza ingaggiata per l’occasione. Per le nozze, infatti, sono arrivate a Londra circa 100mila persone, mentre 600 sono state invitate alla cerimonia e 200 al ricevimento serale. Tra i fortunati, anche alcuni membri del popolo, scelti con cura da Buckingham Palace: 1200 persone, cui è stato consegnato un sacchetto con dell’acqua e un soldo di cioccolato. I numeri ufficiali dei costi delle forze dell’ordine non sono stati rivelati per non compromettere la “sicurezza nazionale”. La BBC ha però diffuso una stima sui probabili costi sostenuti da Kensington Palace per il matrimonio di Harry e Meghan: ecco quali sono.

Secondo quanto riportato dalla testata, la torta dovrebbe essere costata 50mila sterline, i fiori 110mila, il catering quasi 300mila. Ma chi ha pagato cosa? Incredibile ma vero, i costi della sicurezza – che inizialmente dovevano essere sostenuti dalla Thames Valley Police – saranno a carico dei contribuenti. Questo ha fatto scoppiare una protesta, ed è stata creata una petizione per far sì che i costi della security non ricadano sui cittadini. Per il resto, ha pagato tutto la Royal Family, la quale riceve ogni anno un’ingente somma di denaro dallo Stato grazie al Sovereign Grant, un atto emanato nel 2011 che garantisce alla Corona uno “stipendio” per i suoi doveri legati alla monarchia. Inoltre, alcuni membri della Famiglia Reale godono di alcuni benefit: il principe Carlo, ad esempio, ha una rendita dal Ducato di Cornovaglia.

Il matrimonio di Harry e Meghan Markle è costato di più di quello del principe William con Kate Middleton. Nonostante la cifra da capogiro, siamo ben lontani da quanto speso per le nozze di Lady Diana e il principe Carlo: 100 milioni di sterline. In effetti si dice che gli inglesi due cose sappiano fare: i matrimoni e i funerali. Sarà per il fatto di non aver badato assolutamente a spese, ma di certo questo è stato molto ben riuscito.