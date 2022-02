Tutte le principali carte che offrono un cashback nel 2022

Nel corso del tempo, il numero delle carte di pagamento con cashback non ha fatto altro che aumentare: non si tratta del famigerato cashback di Stato, ma di quello che è possibile ricevere spendendo con una determinata carta.

Nel caso in cui fossi interessato all’attivazione di una carta con cashback – tra carte di credito e carta di tipo ricaricabile – te ne suggeriamo alcuni con le quali potresti ottenere ottimi rimborsi nel 2022.

Revolut Metal e cashback crypto

Si tratta di una carta contactless appartenente al circuito MasterCard, con la quale sarà possibile ottenere un cashback fino all’1% in qualsiasi valuta, incluse le criptovalute (quali Bitcoin, Litecoin e Ethereum).

Tra le sue principali caratteristiche ci sono:

il cambio valuta illimitato: in pratica si potranno spendere, cambiare e trasferire somme illimitate, con il tasso di cambio interbancario;

la possibilità di ritirare fino a 800 euro ogni mese dal Bancomat, con una tassa del 2%, partendo da un minimo di 1 euro.

La carta permette anche di mettere da parte i propri risparmi grazie alla presenza di un salvadanaio deposito, con il quale si potranno ottenere degli interessi. È inoltre prevista una copertura assicurativa fino a 10.000 euro per un intero anno.

Viene applicata nel caso in cui il telefono venisse rubato o fosse accidentalmente danneggiato, grazie dalla possibilità di ottenere un risarcimento e un rimborso previsto dalla copertura per danni accidentali.

Carta conto Hype

Uno dei vantaggi della carta conto Hype è rappresentato dal cashback sui propri acquisti, valido sia per quelli effettuati online, sia per quelli disponibili in negozio. Quali sono le possibilità a propria disposizione?

Hype offre 3 diverse tipologie di conto con carta di pagamento associata, ovvero:

Start, disponibile a costo zero, per gestire i propri risparmi in modo semplice e veloce;

Next, attivabile a 2,90 euro al mese;

Premium, che comprende un gran numero di vantaggi e del quale si potrà usufruire al costo di 9,90 euro al mese.

Blu American Express: più acquisti, più cashback

Questa carta di credito, proposta da American Express, permette di ottenere fino all’1% di cashback sui propri acquisti ogni anno. È gratuita per i primi 12 mesi, ma avrà un costo di 35 euro a partire dal secondo anno.

Può essere richiesta sia nella versione a saldo, sia in quella a rate (con TAN/TAEG del 14%/23,69%), nel caso in cui si fosse in possesso dei seguenti requisiti reddituali:

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro;

IBAN SEPA;

essere residente in Italia.

Oltre al cashback, questa carta prevede un programma di rimborso acquisti, la protezione antifrode, l’assicurazione infortuni viaggi e le prevendite, oltre che una linea di credito personalizzata con fido fino a 5.000 euro.

Gran Cashback 10% BBVA

Una delle carte più convenienti in termini di cashback è quella associata al conto corrente online BBVA, con la quale sarà possibile ottenere un cashback pari al 10% sui propri acquisti del primo mese, fino a un massimo di 50 euro.

Si tratta di una soluzione vantaggiosa perché si potrà, nel frattempo, aprire un conto corrente online a zero spese, che si caratterizza per:

la possibilità di inviare bonifici istantanei gratuiti in tutta l’area SEPA;

i prelievi di contante senza costi, a partire da 100 euro, presso qualsiasi sportello ATM in Italia e in tutti i Paesi della Zona Euro;

l’assenza di commissioni sugli acquisti in valuta estera.

La carta di debito è inoltre caratterizzata dalla presenza di un CCV dinamico, grazie al quale è possibile fare acquisti in totale sicurezza. La carta può essere utilizzata sia nella versione fisica, sia in quella virtuale.

In aggiunta, non prevede:

né costi di apertura;

né commissioni;

né condizioni nascoste.

Cashback di Flowe: più spendi, più guadagni

Il cashback fino al 10% era disponibile anche per i sottoscrittori del conto corrente Flowe, entro il 10 ottobre 2021, con delle regole ben precise da rispettare, ma si tratta di una promozione non più in vigore.

Flowe offre comunque la possibilità di aprire un conto online da gestire direttamente tramite app, scegliendo uno dei piani seguenti:

Fan, disponibile al costo di zero euro al mese; Flex, attivabile spendendo 2,50 euro al mese; Friend, che prevede un costo mensile pari a 10 euro.

In tutti e tre i casi, è prevista una carta fisica, ma il saldo massimo mensile del conto sarà pari a 2.500 euro per FAN, 25.000 euro per Flex e 75.000 euro per Friend. Per i conti Flex e Friend, inoltre, è ancora attiva l’opzione cashback BuyOn.