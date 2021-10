Tutte le offerte gas per riscaldare casa in modo economico

L’accensione dei riscaldamenti partirà, in alcune Regioni, a partire dal 15 ottobre 2021: tra questo e i rincari che hanno contrassegnato l’inizio di ottobre, il costo delle bollette del gas subirà degli aumenti certi.

Tra le migliori strategie per risparmiare sulle offerte gas, quella più conveniente in assoluto consiste nel passaggio al mercato libero tramite una comparazione delle promozioni sulla componente gas disponibili oggi in commercio.

Per chi non avesse mai fatto un’analisi di tipo comparativo tra le offerte gas, risulterà molto utile scoprire come fare a utilizzare uno strumento che permette di muoversi in questa direzione. In questo caso, sarà illustrato l’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it.

Scopri quali sono le offerte gas più economiche del mercato libero

Le migliori offerte gas per risparmiare sui consumi

Mentre il mercato tutelato è stato contrassegnato da una serie di rincari, che hanno segnato un po’ tutto l’anno e l’ultimo periodo in modo particolare, le offerte gas del mercato libero con le quali si potrà risparmiare sono davvero tante.

Per individuarle e capire quali sono le soluzioni più convenienti, è stata effettuata una simulazione con il comparatore di offerte gas di SOStariffe.it, che può essere utilizzato in modi diversi.

Per esempio, si potrà:

indicare il proprio consumo effettivo;

inserire alcuni parametri attraverso i quali sarà possibile effettuare una simulazione, ovvero i motivi per i quali si utilizza principalmente il gas in casa, la grandezza della propria abitazione in metri quadri e il numero di componenti del proprio nucleo familiare.

Inserendo, per esempio, una famiglia di 3 persone con una casa di 80 metri quadri che utilizza il gas per l’acqua calda, la cottura e il riscaldamento, emerge che le offerte gas con le quali si potrà risparmiare di più sono:

Link Gas di Eni gas e luce; e.light Gas di Enel; Edison Sweet Gas; EcoTua Gas 4 Stagioni Web di Iberdrola.

Clicca qui per conoscere le migliori offerte gas del mercato libero

1. Offerta Link gas di Eni gas e luce

Sulla base della simulazione effettuata, Link Gas risulta essere la promozione gas più conveniente tra tutte quelle disponibili in questo momento nel mercato libero dell’energia e del gas naturale.

Nella pratica, permetterebbe di far risparmiare fino a più di 390 euro all’anno rispetto al prezzo del mercato tutelato e di avere diritto a:

il prezzo bloccato;

uno sconto pari al 20% sul corrispettivo gas per il 1° anno di fornitura attivando il RID e la bolletta elettronica;

il check up energetico gratuito.

2. Offerta e-light Gas di Enel

Si tratta di un’offerta che permetterà di risparmiare fino a 347 euro all’anno rispetto al costo del mercato tutelato.

Si caratterizza principalmente per:

il prezzo bloccato;

il pagamento tramite RID;

il programma fedeltà enelpremia WOW;

il servizio di notifiche via SMS.

3. Offerta Edison Sweet Gas

Si tratta di una promozione con prezzo bloccato per un periodo di 24 mesi, con la quale è possibile risparmiare fino a 325 euro all’anno rispetto al costo del mercato tutelato, e che prevede l’attivazione gratuita.

Tra i principali vantaggi inclusi, ci sono:

la possibilità di scegliere se pagare con addebito diretto sul proprio conto corrente, oppure su carta di credito;

un bonus del valore di 210 euro nel caso in cui si decidesse di sottoscrivere questa offerta in modalità Dual Fuel, quindi sia sulla componente luce, sia sulla componente gas;

il programma fedeltà EdisonVille, che prevede anche un premio di benvenuto.

4. EcoTua Gas 4 Stagioni Web di Iberdrola

Il fornitore Iberdrola propone un’offerta con prezzo bloccato per 12 mesi e pagamenti tramite RID con la quale si potranno risparmiare fino a 342 euro all’anno rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Tra i vantaggi inclusi, ci sono:

uno sconto pari a 30 euro per il primo anno di fornitura nel caso di attivazione entro il 20 ottobre 2021;

uno sconto pari al 20% sulla fornitura di gas per tutto l’anno.

Come si può notare dall’analisi delle migliori offerte gas del mercato libero, le proposte dei vari fornitori sono tutte molto simili, sebbene ognuno di loro metta a disposizione degli utenti che li scelgono una serie di servizi esclusivi.

Tra i punti che accomunano diverse proposte e con i quali è possibile risparmiare ancor di più, troviamo:

la possibilità di attivare la bolletta elettronica , che permette di risparmiare sui costi di trasporto legati all’invio fisico delle fatture;

la presenza di un gran numero di promozioni Dual Fuel, con le quali si potrà avere accesso a degli sconti aggiuntivi nel caso di attivazione sia di una tariffa sia luce sia gas con lo stesso fornitore.