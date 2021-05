Tutte le carte di credito gratuite attivabili online

editato in: da

Le carte di credito sono strumenti di pagamento che in genere prevedono dei costi non presenti, per esempio, nel caso delle carte di debito o di quelle prepagate. Di solito è infatti previsto un canone da pagare su base mensile o annuale, a seconda della banca in questione.

A questo proposito vale la pena chiedersi: le carte di credito gratuite esistono? E se sì, quali sono le migliori soluzioni che è possibile attivare direttamente online? Nelle prossime righe si cercherà di dare una risposta esaustiva a queste domande.

Carte di credito gratuite: le soluzioni individuate online

Sul web sono disponibili le offerte di alcune banche che propongono delle carte di credito con delle condizioni davvero molto vantaggiose. In particolare, troviamo le carte di credito di American Express, quali:

Carta Verde American Express;

Carta Oro American Express.

In alternativa, troviamo 3 carte di credito con canone azzerabile proposte da CheBanca!. In particolare, si tratta:

della carta di credito Classic;

della carta di credito Prestige;

della carta di credito Excellence.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche e i vantaggi delle carte di credito appena elencate

Le carte di credito gratuite di American Express

Le carte di credito di American Express sono caratterizzate dal fatto che il canone è gratuito per il primo anno. Nel caso della carta Verde si avrà la possibilità di azzerare definitivamente il costo del canone spendendo almeno 3.600 euro ogni 12 mesi.

Questa particolare carta di credito permette di ricevere uno sconto di 100 euro sui propri acquisti se si riescono a spendere 500 euro nei primi 3 mesi dalla sua attivazione. Nel caso di utilizzo illecito della carta, i propri acquisti saranno tutelati per un periodo di 90 giorni.

La carta di credito Oro prevede la gratuità del canone per il primo anno, mentre dal secondo anno in poi si dovranno sostenere 14 euro al mese. Si tratta di una carta di pagamento con la quale si potrà ricevere uno sconto fino a 150 euro sui propri acquisti, se si spendono fino a 500 euro nei primi tre mesi dalla sua richiesta.

Tra le peculiarità che la contraddistinguono, troviamo:

il fatto di poter accedere a spettacoli, esperienze e biglietti del cinema con la promozione 2X1 ;

la possibilità di ricevere un voucher di 50 euro per le proprie gite fuori porta, da utilizzare sul sito americanexpress.it/viaggi.

Le carte di credito gratuite di CheBanca!

Passando invece all’analisi delle carte di credito proposte da CheBanca! il loro canone annuo è azzerabile se si riescono a rispettare determinate condizioni. In particolare, la carta Classic ha un costo annuale di 36 euro, che potrà essere annullato se si riescono a spendere almeno 5.000 euro in un anno.

Questa tipologia di carta:

ha un massimale concedibile fino a 5.000 euro;

può essere scelta sia con il circuito Visa sia con quello MasterCard;

prevede l’assicurazione che protegge i propri acquisti, viaggi e nella quale è compresa anche la tutela legale per i cyber risk.

La carta di credito Prestige:

ha un massimale concedibile compreso tra i 5.000 e i 10.000 euro;

ha un canone annuo di 60 euro, che potrà essere azzerato se si effettueranno almeno 10.000 euro di acquisti in un anno, oppure scontata di 30 euro se si riusciranno a spendere almeno 5.000 euro.

può essere scelta sia con il circuito Visa sia con quello MasterCard;

prevede dei vantaggi esclusivi, quali il LoungeKey aeroportuale e la Premium Experience;

comprende anche l’assicurazione che protegge i propri acquisti, viaggi e nella quale è inclusa la tutela legale per i cyber risk.

La carta di credito Excellence, invece, ha un costo annuale di 250 euro. Anche in questo caso sarà possibile avere diritto a una carta di credito gratuita, ma solo nel caso in cui in un anno si riusciscano a spendere almeno 30.000 euro.

Tra le sue caratteristiche troviamo:

il fatto di avere un massimale concedibile compreso tra i 10.000 e i 25.000 euro;

la possibilità di poter essere attivata sia con il circuito Visa sia con quello MasterCard;

il Light Concierge, che permette di poter avere un assistente dedicato per qualsiasi bisogno, ma solo nel caso in cui la carta venga attivata con il circuito MasterCard;

la presenza dell’assicurazione che protegge i propri acquisti, viaggi e nella quale è compresa anche la tutela legale per i cyber risk.

